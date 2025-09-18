Declaran de interés provincial el encuentro que convertirá a Salta en capital de la Medicina Hiperbárica

La ciudad de Salta será sede, los días 21 y 22 de noviembre en el Hotel Salta, de la Primera Jornada Internacional de Medicina Hiperbárica, organizada por MedHiNor – Medicina Hiperbárica del Norte. El encuentro fue recientemente declarado de interés provincial y el día martes 23 del corriente recibirá el homenaje protocolar en el Palacio de la Legislatura de Salta, un reconocimiento que refleja la trascendencia de esta disciplina en el cuidado de la salud en la región.

El programa de actividades contará con la presencia de disertantes internacionales, entre ellos la Dra. Nina Subbotina (Argentina), el Dr. Jorge Pisarello (Estados Unidos) y el Dr. Cuauhtémoc Sánchez (México), quienes compartirán experiencias y avances científicos en el uso de la oxigenoterapia hiperbárica en diversos contextos.

La medicina hiperbárica consiste en la administración de oxígeno puro en cámaras presurizadas, lo que permite incrementar significativamente la oxigenación de la sangre y los tejidos. Esta práctica es reconocida por su capacidad de acelerar la recuperación, reducir procesos inflamatorios, favorecer la cicatrización y, de manera especial, por su aporte a la prevención del mal de altura, una problemática que afecta a trabajadores mineros y comunidades de los Andes.

En el NOA, esta especialidad es liderada por el Dr. Edgardo León de la Fuente, socio director de MedHiNor, quien se ha consolidado como un referente regional en la implementación y difusión de la oxigenoterapia hiperbárica. Su trayectoria y compromiso con la investigación han impulsado que Salta se convierta en un polo de referencia en esta disciplina.

Inscripciones con precio promocional

Desde la organización informaron que las inscripciones cuentan con un precio promocional válido hasta el 1 de octubre. A partir de esa fecha, el valor de participación se actualizará.

La recomendación es asegurar el lugar con anticipación, ya que se espera una alta convocatoria de profesionales de la salud, representantes institucionales y empresas vinculadas a la minería, el deporte y la actividad en altura.

Datos de Medicina Hiperbárica del Norte (MEDHINOR)

Dirección: Ameghino 152 Salta – Clínica Sermed

Whatsapp: +549387 2233801

Web: www.medhinor.com

Mail: [email protected]