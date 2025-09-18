¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta
Precio del dólar
Escándalo de los audios
Metán
Copa Libertadores
Accidentes de tránsito
Precio del dólar
Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta
Precio del dólar
Escándalo de los audios
Metán
Copa Libertadores
Accidentes de tránsito
Precio del dólar

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

El ministro de Economía ratificó la estrategia cambiaria del  gobierno de Javier Milei. 
Jueves, 18 de septiembre de 2025 22:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno nacional mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así ”, dijo en el streaming oficialista Carajo. Y agregó: “Hay suficientes dólares para todos”.

Notas Relacionadas

El ministro acusó a la oposición luego de los vetos del Congreso: "Si vos agregas un gasto tenes que decir cómo lo vas a financiar. Ellos no lo hacen, lo que demuestra que quieren romper el equilibrio fiscal", expresó el Ministro sobre las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales.

"Son todos los temas que ellos mismo ajustaron cuando eran gobierno, junto con Sergio Massa (exministro de Economia)".

El funcionario  mandó un mensaje de tranquilidad al mercado: "No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene", sostuvo el Ministro, luego de que registraran caídas en acciones y bonos superiores al 14%. Ya lo vamos a anunciar”, sostuvo.

Por último, Caputo se reifrió hacia las elecciones de octubre, donde se mostró confiado y afirmó que la composición del Congreso Nacional "va a cambiar fuertemente". "Si gana LLA, significa que la gente quiere mantener el rumbo", agregó. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD