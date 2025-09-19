PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
33°
19 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

arturo grande
día del chamamé
Thiago Medina
Javier Milei
Javier Milei
Especial
Plazos fijos
Thiago Medina
Banco Central
arturo grande
día del chamamé
Thiago Medina
Javier Milei
Javier Milei
Especial
Plazos fijos
Thiago Medina
Banco Central

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1520.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

“Permanece en terapia intensiva”: el nuevo parte médico de Thiago Medina tras su salida del quirófano

Su expareja brindó información del ex participante de Gran Hermano que lleva una semana de internación.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 16:59
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue sometido a una intervención torácica sin complicaciones y se encuentra estable, según el parte médico que compartió su ex pareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis.

Notas Relacionadas

El joven de 22 años lleva una semana internado, tras un fuerte accidente vial por el que se le extirpó el bazo y ahora, tal como explicó Celis, el ex participante cuenta con “buena reparación costal”.

La misma influencer indicó, asimismo, que Medina “permanece en la Unidad de Terapia Intensiva”, explicó que “se encuentra estable” y destacó que el padre de sus hijas “no requiere drogas para mantener la presión estable”.

No obstante, la también ex participante del reality en donde se conocieron, insistió en el pedido de rezos en nombre de Thiago: “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración, porque toda la fe, luz y fuerzas llegan”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD