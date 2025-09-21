Alto Noa Shopping presenta la primera edición de "Fashion Days" SS.26

Llega la primera edición de Fashion Day, el evento de moda organizado por Alto Noa Shopping que presenta las colecciones primavera-verano 2026 de marcas líderes y diseñadores consagrados. Los días 24 y 25 de septiembre, de 17 a 20 hs, el shopping será epicentro de desfiles y diversas actividades que le darán la bienvenida a la nueva temporada estival.

Esta edición marca un hito. Con nuevo naming, Fashion Day traerá a la pasarela las principales marcas de indumentaria femenina de ropa y accesorios en una apuesta sin precedentes. A lo largo de dos días de celebración, desfilarán marcas como: Jazmín Chebar, Maria Cher, Rapsodia, Mishka, Prüne, Caro Cuore, Portsaid, Desiderata, Selú, Ver, Markova y XL Extra Large.

"Estamos felices de seguir desarrollando este evento tan esperado por la comunidad salteña. Ya son más de 20 años y siempre buscamos la forma de sorprender y de seguir creando experiencias únicas que perduren en la mente de nuestros clientes" comentó Ximena Gutiérrez, Center Manager de Alto Noa.

Por primera vez el evento deja de ser cerrado al público, este año abrirá cupos para que los fanáticos de la moda y el universo fashion puedan formar parte de esta experiencia. Para acceder deberán canjear una factura por un monto de $70.000 o más (en cualquiera de los locales de indumentaria, marroquinería o calzado del shopping Alto Noa) y así obtener el pase a una de las presentaciones (sujeto a capacidad de cada desfile).

Además, como toda celebración este evento contará con grandes invitadas muy queridas y amantes de la moda. Estarán presentes Jimena Cyrulnik, Luli Fernandez y María Freytes que no solo verán en primera fila los desfiles, sino que recorrerán la ciudad descubriendo todo su encanto.

Cada edición Alto NOA renueva la ilusión de instalarse como la plataforma de lanzamiento de las marcas argentinas en el norte del país. Todos los años se suman nuevas acciones para mantener una línea de trabajo en el tiempo.

Fashion Day es organizada por Alto Noa, y cuenta con el apoyo de Santander AMEX como sponsor principal. Acompañan las bodegas Agustín Lanús, El Tránsito, Miraluna y etiquetas, Stone Winery Salta junto a Cerveza Salta y agua y soda Ideal.

