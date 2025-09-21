Knight Piésold Argentina celebra 20 años 

Desde su llegada a Argentina en 2005, Knight Piésold ha experimentado un crecimiento sostenido en el sector minero, impulsado por un equipo de más de 200 profesionales locales que aportan expertise técnica y un compromiso con la disciplina, la calidad y la seguridad en cada proyecto. Esta fuerza local se integra a una red global, con más de 10 oficinas en el mundo y 1.500 colaboradores distribuidos en los cinco continentes, permitiendo soluciones innovadoras y adaptadas a las operaciones mineras regionales y globales.

Con oficinas en Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Salta, Knight Piésold Argentina acompaña el desarrollo de los principales proyectos del país, participando activamente en los mayores emprendimientos mineros de la región, desde las etapas de factibilidad y diseño hasta el gerenciamiento de obras. Este expertise, sumado a su integración de disciplinas como ingeniería civil, geotecnia, topografía, electromecánica, hidráulica y ambiental, le permite brindar soluciones integrales que agregan valor a la industria.

“Estos 20 años son el resultado del trabajo, la dedicación y el profesionalismo de un equipo excepcional. Nuestra gente es el motor que nos impulsa a seguir generando valor para nuestros clientes y para las comunidades donde trabajamos. Celebramos nuestra historia, pero sobre todo miramos hacia el futuro, con la convicción de que lo mejor está por venir”, destaca Alejandro Demonte, Gerente General de Knight Piésold Argentina.

El liderazgo técnico de la compañía le ha permitido ser parte de los proyectos mineros más importantes de la Argentina, así como exportar su conocimiento a operaciones internacionales en África, Asia y Latinoamérica, reforzando el carácter global de su experiencia. Además, Knight Piésold contribuye de manera decisiva al crecimiento del sector energético argentino, brindando servicios estratégicos para el desarrollo de infraestructura vinculada a petróleo, gas, redes eléctricas y energías renovables.

En Mendoza, donde se encuentra su base central, Knight Piésold cuenta con un equipo de colaboradores altamente capacitados para encontrar respuestas a medida, apostando a un desarrollo que integra al entorno y a las comunidades como parte fundamental del progreso. “Con cada paso, reafirmamos nuestro compromiso con la mejora continua y la innovación aplicada, respondiendo a los desafíos técnicos para fortalecer el desarrollo integral de nuestros proyectos y de los entornos donde se llevan a cabo”, afirma Alejandro.

Knight Piésold Argentina se distingue por su enfoque en estándares internacionales certificados como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, integrando calidad, seguridad y compromiso ambiental para impulsar proyectos que cumplen con los requerimientos de la industria. Esta solidez se complementa con una cultura organizacional basada en autonomía, responsabilidad y trabajo colaborativo, reconocida por segundo año consecutivo con la certificación Great Place to Work, que refleja la valoración de sus colaboradores y las buenas prácticas en liderazgo, equidad y gestión del talento, posicionando a las personas como el eje central.

Mirando hacia adelante, Knight Piésold Argentina reafirma su visión de seguir creciendo, impulsando soluciones innovadoras y sostenibles que potencien el desarrollo de las industrias estratégicas. “Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo nuestras capacidades, expandir nuestra presencia y ser protagonistas de los desafíos que vienen. Estamos listos para los próximos 20 años, con el mismo espíritu que nos trajo hasta aquí y la certeza de que, con nuestro equipo, no hay meta que no podamos alcanzar”, concluye Demonte.