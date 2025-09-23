Murió una adolescente de Orán tras denuncias por mala atención médica

Una fuerte indignación y dolor sacuden a los vecinos de San Ramón de la Nueva Orán. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Gabriela Agustina Carrizo, de 16 años, quien permanecía internada en terapia intensiva en estado crítico. La adolescente era estudiante del Colegio de Comercio y su muerte reavivó las denuncias de presunta mala praxis realizadas por su familia.

Su hermana, Margarita Carrizo, había hecho pública su preocupación a comienzos de mes, al señalar que desde el 1 de julio Gabriela presentaba un cuadro que inicialmente fue diagnosticado como infección urinaria, pero que se agravó con el paso de los días.

Según la denuncia familiar, en el hospital San Vicente de Paul se le administró medicación para la diabetes, a pesar de que la joven no padecía esa enfermedad. Además, en los últimos días presentaba complicaciones respiratorias, con líquido en los pulmones y un virus intrahospitalario. “El viernes nos dijeron que no tenía esperanzas de vida”, había relatado Margarita en declaraciones previas.

El deterioro físico de la adolescente fue notorio: de 49 kilos al inicio de la enfermedad, su peso descendió a 28 kilos en pocos meses. La situación encendió las alarmas de organizaciones sociales y vecinos que reclamaron sobre la atención médica brindada a la adolescente en apoyo hacia sus familiares.

Gabriela Agustina Carrizo es velada en el barrio Estación, sobre calle Ferrocarril, donde familiares y amigos le dan el último adiós. El caso, que hasta ahora no cuenta con una respuesta oficial. La familia de Gabriela anticipó que pedirá una investigación formal para esclarecer las causas del fallecimiento y las presuntas irregularidades denunciadas durante su internación.

"La dejaron morir", el duro mensaje de la hermana

Con un desgarrador testimonio Margarita Carrizo acusó al hospital de Orán de haber "dejado morir" a su hermana Gabriela. Tras confirmarse el fallcecimiento de la adolescente, Margarita rompió en llanto en vivo durante el programa radial “Una mañana para todos” de FM Norte 102.3, donde relató entre sollozos: “Queremos justicia por mi hermana, la dejaron morir en el hospital. Tenía 16 años, estudiaba, no sabía lo que era ir a bailar, es muy duro lo que estamos viviendo. Los médicos juraron salvar vidas y con mi hermana no pasó. No queremos más Gabriela en Orán”.

En su testimonio, Margarita denunció que “hay médicos que atienden rápido y se van porque tienen consultorios privados” y lanzó un duro mensaje a la comunidad: “Lo que me están escuchando, les pido que no lleven a sus familiares al hospital porque salen en un cajón”. Y recordó también el caso de Tiago.

Fuente Orán al momento