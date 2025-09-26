PUBLICIDAD

26 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Bomberos
Mundial Sub 20
Abuso sexual
Bomberos
Violencia en Orán
Premios Oscar
Cafayate
Alcohol al volante
expo tendencias
Municipios

Bomberos combatieron incendios durante cinco horas cerca de Lumbreras

Se quemaron varias hectáreas de monte y se hizo un trabajo en las banquinas de la ruta provincial 5, para evitar accidentes.

Adrián Quiroga
Viernes, 26 de septiembre de 2025 08:45
Bomberos de la Policía de Metán y del cuartel “Posta de Yatasto” combatieron ayer durante más de cinco horas incendios forestales cerca de Lumbreras.
Las llamas alcanzaron una gran altura en varios sectores, cerca de la ruta provincial 5, que conecta a Lumbreras, en el departamento de Metán, con localidades como Las Lajitas, en Anta.

Los bomberos tuvieron una ardua tarea para frenar el avance del fuego en el monte y sofocar los pastizales en las banquinas, debido a que hay mucha circulación de camiones y de otros vehículos por la zona. Se trata de una ruta muy utilizada por productores y gente de distintas localidades y parajes.

El humo dificultaba la visibilidad por lo que las tareas se concentraron en esos lugares para evitar accidentes.

“Fue un arduo trabajo de más de cinco horas que se inició luego de recibir el alerta de la situación a alrededor de las 16 horas de ayer”, dijo un bombero que combatió los incendios forestales.

