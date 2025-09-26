Bomberos combatieron incendios durante cinco horas cerca de Lumbreras

Bomberos de la Policía de Metán y del cuartel “Posta de Yatasto” combatieron ayer durante más de cinco horas incendios forestales cerca de Lumbreras.

Las llamas alcanzaron una gran altura en varios sectores, cerca de la ruta provincial 5, que conecta a Lumbreras, en el departamento de Metán, con localidades como Las Lajitas, en Anta.

Los bomberos tuvieron una ardua tarea para frenar el avance del fuego en el monte y sofocar los pastizales en las banquinas, debido a que hay mucha circulación de camiones y de otros vehículos por la zona. Se trata de una ruta muy utilizada por productores y gente de distintas localidades y parajes.

El humo dificultaba la visibilidad por lo que las tareas se concentraron en esos lugares para evitar accidentes.

“Fue un arduo trabajo de más de cinco horas que se inició luego de recibir el alerta de la situación a alrededor de las 16 horas de ayer”, dijo un bombero que combatió los incendios forestales.