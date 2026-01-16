Gabriela Arias Uriburu en UCASAL: un llamado a proteger la infancia y la adolescencia

Transformar el dolor en camino, esa es una de las enseñanzas que Gabriela Arias Uriburu comparte a quienes luchan por proteger a los niños y adolescentes en situaciones de conflicto parental. La activista llegó a UCASAL en el marco de una Conferencia sobre los Derechos Internacionales de Infancias y Adolescencias.

El 10 de diciembre de 1997, su expareja llevó a sus tres hijos a vivir a Jordania. A partir de ese momento, Gabriela inició una intensa lucha legal internacional que la llevó a recorrer tribunales y mecanismos jurídicos alrededor del mundo. De esa experiencia nació su vocación por la defensa de la infancia: creó la Fundación Por Nuestros Niños, enfocada en la restitución familiar y en priorizar siempre el interés del niño. Desde 2010, mantiene un vínculo cercano y constante con sus hijos, demostrando cómo la resiliencia y el compromiso pueden transformar el dolor en un camino de acción y justicia.

Involucrada de lleno en la protección de las infancias y adolescencias, hoy difunde e innova en programas que visibilizan y materializan los derechos de los niños vulnerados durante los conflictos parentales. “Es muy común que en los conflictos parentales el niño no sea visto. Muy pocos jueces resuelven por y para el niño. Debemos seguir difundiendo esta necesidad para que la justicia cambie a favor de los más chicos”, aseguró la escritora tras su disertación en la universidad.

Durante la charla, compartió su experiencia, algunos de los casos que llegaron a la fundación y el modo en que se trabaja para garantizar que los niños puedan vincularse con sus padres. El rol de la universidad, destacó Arias Uriburu, es “fundamental” para implementar y hacer cumplir los derechos de la infancia. “Los jóvenes vienen con la flexibilidad que se necesita a nivel pensamiento, creencias y contenidos. Confío mucho en la juventud”, remarcó acerca de los futuros profesionales.

Además, la activista presentó HOWE: se trata de una aplicación que simboliza la “casa del niño”. Si bien la iniciativa está inspirada en su historia personal, busca que en ella el niño entre a jugar, pero también a crear su casa. “Es una inspiración muy grande para los padres”, afirmó. Incluso, mencionó que “es impresionante lo que arrojan los niños a través de la aplicación. Es uno de los proyectos más grandes que se están llevando a cabo”.

La especialista también mencionó el desarrollo de un protocolo para la infancia, inspirado en el caso argentino de Lucio Dupuy, y cerró con un mensaje claro: “No hay que rendirse. El sistema es muy duro, no incluye a los jóvenes para reestructurar la Argentina. A través de los proyectos de extensión, es posible generar estrategias fundamentales para irrumpir y generar acciones nuevas y verdaderas para los niños”.

https://prensa.ucasal.edu.ar/proteger-infancia-adolescencia-trib