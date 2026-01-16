UCASAL y la Universidad Católica de La Plata fortalecen vínculos con un nuevo convenio de cooperación académica

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) y la Universidad Católica de La Plata (UCALP) consolidaron una alianza estratégica mediante la firma de un convenio marco de colaboración que permitirá profundizar el trabajo conjunto en proyectos académicos, de investigación y de extensión, en beneficio de ambas comunidades universitarias y de la sociedad.

El acuerdo fue rubricado por el rector de UCASAL, Mg. Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, junto a la rectora de la UCALP, Prof. Rita Gajate, y el vicerrector académico, Dr. Ricardo Sebastián Piana.

Este convenio apunta a articular un sistema de cooperación amplio, sustentado en los objetivos que ambas instituciones comparten. La iniciativa abarca diversas áreas clave, con especial énfasis en potenciar la calidad académica, promover la investigación y fortalecer la extensión universitaria.

Promoción Académica y Científica:

Se llevarán adelante actividades educativas, culturales y científicas, además de impulsar investigaciones en temáticas de interés común.

Instancias de Capacitación:

Se prevé la organización conjunta de cursos, seminarios, simposios, talleres, conferencias y espacios de actualización para docentes, estudiantes y profesionales.

Impulso a la Educación a Distancia:

El acuerdo potenciará el desarrollo de la educación en línea, virtual o a distancia, apoyándose especialmente en la infraestructura y la experiencia de UCASAL en este campo, a través de su Sistema de Educación a Distancia (SEAD) y su red de Unidades de Apoyo Múltiples (UAMs) distribuidas en el país y en el exterior.

Pasantías y Prácticas Profesionales:

Los estudiantes de ambas universidades podrán acceder a oportunidades de formación en entornos reales mediante la realización de Pasantías (bajo la Ley 26.427) y Prácticas Profesionales Supervisadas.

Compromiso con la Prevención y el Cuidado:

Las dos instituciones trabajarán conjuntamente en el análisis, reflexión y mejora de los protocolos de prevención de violencias que cada universidad ha implementado.

Para el desarrollo de proyectos específicos, UCASAL y UCALP elaborarán Protocolos Adicionales donde se definirán los alcances, responsables, plazos y modalidades de financiamiento.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años a partir de su firma.

Esta alianza refuerza el compromiso de UCASAL con la excelencia académica, la integración federal y la cooperación entre instituciones católicas del país, ampliando las oportunidades de formación, investigación y servicio para estudiantes, docentes e investigadores.

https://prensa.ucasal.edu.ar/convenio-univ-catolica-la-plata-trib