Inseguridad en Salta: Violento robo en Rosario de la Frontera investigan cámaras de seguridad y a los sosperchosos

Ayer por la madrugada se produjo un violento asalto de tipo comando a una vivienda familiar en Rosario de la Frontera. Se viven horas de alta preocupación luego de que unos delincuentes armados ingresara a una vivienda de familia violentamente y redujera a sus ocupantes. La fiscalía avanza con la búsqueda de pistas mediante el uso y análisis de cámaras de seguridad de la zona. Además, se buscan testigos que puedan aportar datos e información relevante que pueda dar con el paradero de los sospechosos.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal en feria Oscár López Ibarra, quien decidió avanzar con medidas investigativas para esclarecer un hecho que involucra amenazas y robo calificado.

.En el marco del proceso de investigación que va a desarrollarse en la causa, López Ibarra, dispuso:

La intervención de la Brigada de Investigaciones.

El relevamiento de cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas para su análisis.

Inspección ocular y percias en el lugar del hecho.

La recepción de informes médicos.

La individualización de posibles sospechosos.

La toma de testimonios a las víctimas cuando su condición sea apta para declarar.

Y todas aquellas otras diligencias que resulten necesarias para un mejor entendimiento de la situación y el esclarecimiento de la misma.

Es un hecho de extrema preocupación, ya que preoucupa a los vecinos la modalidad adoptada por los delincuentes. Esto se suma al reciente acontecimiento de características similares que se habría registrado en el barrio El Mundial, donde otra familia comerciante fue asaltada bajo la misma modalidad. Ambas familias eran del rubro del comercio, por lo que hay sospechas de que los delincuentes contaban con información previa y habían seleccionado a las víctimas, a sabiendas de que no estaban en sus viviendas.

Los delicuentes ingresaron alrededor de las 3 de la madrugada y como puede obsercarse en el video, violentan una puerta con lo que pareciera ser un ariete. Luego los 5 asaltantes ingresan al domicilio y minutos después se los ve retirarse con objetos valiosos y otro elementos. El vehículo de huida es un Peugot 208 que habían estacionado en la entrada de la vivienda.

Ahora la investigación avanza y la fiscalía buscará esclarecer la situación y dar con los culpables. Es un hecho que levanta preoucpación en la sociedad por el alto nivel de violencia y la impunidad que gozan los delincuentes.