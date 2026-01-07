PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
7 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Homicidio en Salta
Siniestro vial
festival de los artesanos de san carlos
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Búsqueda de personas en Salta
Rally Dakar 2026
Clima en Salta
Especial
Homicidio en Salta
Siniestro vial
festival de los artesanos de san carlos
Especial
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Búsqueda de personas en Salta
Rally Dakar 2026
Clima en Salta
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Especial

Brasil, más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y MODO

Banco Macro y MODO eliminan las barreras de pago en tus vacaciones integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en Brasil. 
Miércoles, 07 de enero de 2026 15:15

Banco Macro anuncia una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026.

Ahora es posible pagar consumos con PIX -el sistema de códigos QR instantáneos de Brasil- en forma directa desde la APP MODO, utilizando los dólares de la cuenta de Banco Macro.

Para poder abonar en el supermercado, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios hay que seguir los siguientes pasos:

  1.  Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX
  2. Visualizar o ingresar el monto en reales.
  3. Elegir la cuenta en dólares para pagar.
  4. Confirmar la operación.

Banco Macro recomienda a sus clientes comprar los dólares a través de App Macro y acceder al tipo de cambio oficial.

De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones. Es rápido y sin fricciones: se utiliza desde el teléfono celular.

“En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de MODO, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Este verano, Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias en Argentina, Uruguay y Brasil.

En este sentido, todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.

Pensá en Verano, Pensá en Macro.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD