Rosario de Lerma: habrían arrojado una macumba en la Municipalidad

Una situación inusual generó sorpresa y preocupación en el edificio de la Municipalidad de Rosario de Lerma, luego de que personal que regresaba a sus tareas se encontrara con una escena llamativa en el ingreso al lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las tres de la tarde, cuando empleados municipales detectaron manchas de manos realizadas con labial rojo en las paredes, pétalos de flores esparcidos en el suelo y una carta escrita también con el mismo material que contenía un mensaje extraño.

Entre los elementos hallados, se observó además una flor tipo cala, lo que incrementó el desconcierto entre quienes presenciaron la escena. El conjunto de objetos y marcas generó distintas interpretaciones entre el personal y vecinos, quienes consideraron que podría tratarse de una intervención deliberada y no de un hecho casual.

Ante lo ocurrido, desde la Municipalidad realizaron una publicación oficial en redes sociales solicitando colaboración a la comunidad. “Queridos vecinos: solicitamos que no tiren basura ni elementos de dudosa procedencia en el edificio público de la Municipalidad. Muchas gracias”, expresaron desde la institución.

Hasta el momento no se informó quiénes serían los responsables ni cuál habría sido la intención detrás de lo sucedido.