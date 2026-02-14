El carnaval se vive en Salta con fiestas populares para todos los gustos: la agenda del fin de semana largo

Es tiempo de carnaval. Son días de alegría, de juegos, ritmos y rituales. El carnaval se vive a pleno en cada rincón de la provincia y este año llegó con una agenda cargada de propuestas que combinan tradición, música, baile, identidad y mucho encuentro social.

Desde celebraciones ancestrales hasta festivales multitudinarios, la fiesta popular se despliega con actividades durante todo el fin de semana largo y horarios pensados para que vecinos y visitantes puedan sumarse en distintos momentos del día.

En Salta, este domingo continuarán los desfiles: el Corso de la Ciudad, desde las 21 en la calle Fernández Molina (estadio Martearena), y se extenderá hasta el martes 17. También continúa el tradicional Carnaval de los Muñecos en Chachapoyas, desde las 16; y el Corso de Castañares, desde las 21, como otra de las opciones convocantes en la capital.

El lunes, de 16 a 21, el Paseo Ameghino será escenario del Encuentro de Brujos, con música en vivo, feria y propuestas culturales.

La Silleta, Campo Quijano y La Merced

En el Valle de Lerma, La Silleta celebrará este domingo el Desentierro del Carnaval Silletano, de 12 a 18 en la plaza 8 de Diciembre. En Campo Quijano, la agenda incluye desde las 15 la "Caravana de Agua" por el pueblo, la elección de la Reina de la Flor y la Albahaca en Rancho El Torito y el Corso de la Familia de 18 a 22 sobre avenida 9 de Julio.

En La Merced, el domingo desde las 11 en el predio ATS se vivirá el Carnaval de la Familia con espectáculos y fondas regionales. La entrada será un alimento no perecedero. En Coronel Moldes habrá corso desde las 21, durante todo el fin de semana largo.

En Rosario de Lerma, el martes desde las 17 será el gran cierre con el Entierro del Carnaval y la Quema del Pujllay en avenida Cecilio Rodríguez, mientras que en Cerrillos la ceremonia se realizará el mismo martes a las 12 en el Parque Manuel Castilla. También el martes, La Viña llevará adelante su "Entierro" desde las 17 en el Complejo Municipal.

La Caldera, Chicoana, Cachi y Cafayate

La Caldera tendrá el Corso de la Familia el lunes y martes desde las 19, en la avenida Güemes y plaza principal.

Chicoana pegará fuerte con el "Carnaval Fest" el domingo y lunes, desde las 16 con una propuesta musical que reúne distintos géneros.

En los Valles Calchaquíes, Cafayate tendrá este domingo a las 15 el "Carnaval de Antaño" y el lunes, también a las 15, en calle Chacabuco. San Carlos tendrá corsos hasta el martes.

En Cachi, el lunes desde las 13 se realizará el "Carnaval de Antaño" en el predio municipal, mientras que en Seclantás se vivirá ese mismo día la Carpa de la Familia en la cancha de Boca.

Rosario de la Frontera, Orán, Tartagal y General Güemes

En Rosario de la Frontera se celebrará el Festival de la Chaya Rosarina, domingo y lunes, que convocará a miles de personas.

En el norte provincial, Orán tendrá su Corso Color desde las 21.30, al igual que en Tartagal, de 20 a 01. En ambos se puede notar una gran puesta en escena.

General Güemes también dice presente. Allí se realizará el "Carnavalazo" el martes, con entrada libre y gratuita, desde las 16.

Con propuestas para todas las edades y horarios variados, el carnaval vuelve a reafirmar su rol como una de las expresiones culturales más fuertes de la provincia.

El cronograma de carnaval

Domingo

Salta: Corsos de Muñecos, Corso de Castañares y Corso de la Ciudad.

Corsos de Muñecos, Corso de Castañares y Corso de la Ciudad. La Silleta : Desentierro del Carnaval de 12 a 18.

: Desentierro del Carnaval de 12 a 18. Campo Quijano : Caravana de Agua (a las 15) y Corso de la Familia (18 a 22, Av. 9 de Julio).

: Caravana de Agua (a las 15) y Corso de la Familia (18 a 22, Av. 9 de Julio). La Merced: Carnaval de la Familia (a las 11, predio ATS).

Carnaval de la Familia (a las 11, predio ATS). Rosario de la Frontera: Festival Chaya Rosarina

Festival Chaya Rosarina Chicoana: Carnaval Fest (desde las 16).

Carnaval Fest (desde las 16). Cafayate: Carnaval de Antaño (15).

Carnaval de Antaño (15). Orán: Corso Color (21.30).

Corso Color (21.30). Tartagal: Corso (20 a 01).

Lunes

Salta: Encuentro de Brujos (de 16 a 21, Paseo Ameghino). Corsos.

Encuentro de Brujos (de 16 a 21, Paseo Ameghino). Corsos. La Caldera: Corso de la Familia (19 a 00, Av. Güemes).

Corso de la Familia (19 a 00, Av. Güemes). Chicoana: Carnaval Fest (desde las 16).

Carnaval Fest (desde las 16). Cafayate: Carnaval de Antaño en calle Chacabuco (15).

Carnaval de Antaño en calle Chacabuco (15). Cachi: Carnaval de Antaño (desde las 13, predio municipal).

Carnaval de Antaño (desde las 13, predio municipal). Rosario de la Frontera: Chaya Rosarina

Chaya Rosarina Seclantás: Carpa de la Familia (desde las 12, cancha de Boca Juniors).

Carpa de la Familia (desde las 12, cancha de Boca Juniors). Coronel Moldes: Corso Color Moldeño (21).

Corso Color Moldeño (21). San Carlos: Corsos (21).

Corsos (21). Orán y Tartagal: Corsos.

Martes

Salta: Corso de la Ciudad.

Corso de la Ciudad. Rosario de Lerma: Entierro del Carnaval y quema Pujllay (a las 17).

Entierro del Carnaval y quema Pujllay (a las 17). La Caldera : Corso de la Familia (19 a 00).

: Corso de la Familia (19 a 00). General Güemes: Carnavalazo 2026 (de 16 a 00, Club ex-Talleres).

Carnavalazo 2026 (de 16 a 00, Club ex-Talleres). La Viña: Entierro del Carnaval (a las 17, Complejo Municipal).

Entierro del Carnaval (a las 17, Complejo Municipal). Cerrillos: Entierro del Carnaval (12, Parque Manuel Castilla).

Entierro del Carnaval (12, Parque Manuel Castilla). Orán y Tartagal, Moldes y San Carlos: Corsos.

Corsos en toda la provincia

No solo en Capital, sino en prácticamente todos los municipios habrá corsos este domingo, lunes y el martes. Siempre que el tiempo lo permita, los desfiles y caravanas encenderán cada rincón de la provincia con mucho color, música y bailes.

Corso Color de Orán.

En Salta hay tres propuestas: el de los Muñecos, el de Castañares y el denominado "De la Ciudad". También habrá en Quijano, en Moldes, San Carlos, Orán (foto), Tartagal, entre otras localidades. En Metán solo habrá el martes, desde las 18.

Encuentro de brujos y lanzanieves

El tradicional "Encuentro de Brujos" de comparsas se realizará el lunes 16 de febrero en Salta, consolidándose como una de las postales más emblemáticas del carnaval en la capital provincial.

Encuentro de Brujos 2025.

La actividad comenzará a las 16 en el Paseo Ameghino, con entrada libre y gratuita. El evento convoca a integrantes de distintas comparsas que desfilan con sus característicos trajes, máscaras y rituales.

La Chaya Rosarina, fiesta y turismo

La nueva edición de la Chaya Rosarina, que se llevará a cabo domingo y lunes, vuelve a posicionar a Rosario de la Frontera como uno de los principales polos culturales y turísticos de la región. El festival, que combina música, tradición y encuentro social, se consolida como la fiesta más importante del sur provincial.

Festival de la Chaya Rosarina.

El intendente Kuldeep Singh destacó que la celebración "es mucho más que un festival musical", al señalar que reúne identidad cultural y gastronomía, además de representar un motor económico. Remarcó que la Chaya funciona como la puerta de entrada al turismo local y nacional.

El evento podría generar este año un impacto económico superior a los 600 millones de pesos, con una gran cartelera artística: La Konga, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, el Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y Daniel Agostini, entre muchos más.

El martes será el gran "Entierro Provincial"

El ciclo festivo del carnaval tendrá su momento culminante este martes 17 en Rosario de Lerma, cuando se realice el tradicional Entierro provincial del Carnaval, ceremonia que marcará el cierre oficial de las celebraciones en la ciudad y en la provincia.

La jornada comenzará a las 17 sobre la avenida Cecilio Rodríguez, con el desfile de agrupaciones carnestolendas locales y comparsas invitadas de distintos puntos del Valle de Lerma.

El evento, que cada año convoca a miles de vecinos y visitantes, culminará cerca de la medianoche con la tradicional Quema del Pujllay, símbolo del final del tiempo de festejos.

El municipio local informó además que se trabaja en la logística integral del evento: operativo de tránsito, control bromatológico, limpieza y servicios públicos.