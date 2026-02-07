PUBLICIDAD

7 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Natalicio de Martín Miguel de Güemes
Sable corvo de San Martín
Elecciones del PJ bonaerense
Anamá Ferreira
Cuba
Río Pescado
Gaza
La China Suárez
Nacionales

El PJ bonaerense confirmó a Axel Kicilof como su nuevo presidente y llamó a enfrentar el "ajuste brutal" de Milei

El peronismo provincial presentó la lista de unidad con duras críticas al Gobierno nacional. Ratificaron el apoyo a Cristina Kirchner ante su “injusta detención” y definieron a Buenos Aires como el “dique de contención” del modelo libertario.
Sabado, 07 de febrero de 2026 15:10
Axel Kicillof y Verónica Magario.
Tras sellar la unidad, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires emitió un documento político en el que oficializó a Axel Kicillof como su nuevo presidente y convocó a construir una "alternativa y esperanza" frente a las políticas de Javier Milei.

El texto define el escenario actual como un contexto de "ajuste brutal, desintegración social y entrega de la soberanía". Ante esto, el peronismo bonaerense se posiciona como el "principal dique de contención" y destaca que el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser "red y escudo" para sostener la salud, la educación y la obra pública allí donde el Estado nacional "deserta".

Defensa de Cristina y mensaje interno

El comunicado incluye un fuerte respaldo a la ex presidenta, ratificando el "repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner" , calificando el hecho como parte de una ofensiva contra el sistema democrático.

En clave electoral, el documento recuerda la victoria de septiembre pasado como prueba de que "a esta derecha se le puede ganar" y llama a la unidad para transformar la resistencia en una "alternativa política con vocación de futuro". "No alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza", subraya el texto.__IP__

La lista oficializada

El documento confirma la distribución de cargos acordada en la cúpula partidaria:

  • Presidente: Axel Kicillof.
  • Vicepresidenta 1ª: Verónica Magario.
  • Vicepresidente 2º: Federico Otermín.
  • Secretario General: Mariano Cascallares.
  • Presidente del Congreso: Máximo Kirchner.
  • Presidente de la Junta Electoral: Leonardo Nardini.

