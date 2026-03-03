Irán atacó a países vecinos, recibió el apoyo de China y cerró el estrecho de Ormuz

En el tercer día de guerra tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Irán redobló ayer sus ataques contra países vecinos del Golfo, recibió un respaldo explícito de China y anunció el cierre del estratégico estrecho de Ormuz -por donde pasa una buena parte del petróleo que abastece al mundo-, en una escalada que ya impacta en la energía y la estabilidad regional.

Varias son las voces que en la tercera jornada abogaron porque las partes retomen el camino del diálogo, como los gobiernos de Francia, Alemania, China, Rusia y las Naciones Unidas, entre tantos más, en el terreno el panorama es bélico.

Los mercados ya tomaron nota del grave conflicto, con la disparada de los precios del petróleo y el gas, el cierre incierto o en negativo de las bolsas como Wall Street (-0,15%), Fráncfort ha perdido el 2,57 %, París el 2,17 %, Milán el 1,97 % y Londres el 1,2 %, y con el mercado aerocomercial afectado a nivel global.

Ataques iraníes

Teherán amplió ayer su respuesta más allá de Israel y las bases militares que Estados Unidos tiene en Medio Oriente. Misiles y drones alcanzaron infraestructuras en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania e Irak.

Una refinería saudí y una planta de gas en Qatar fueron blanco de los bombardeos. En Emiratos, al menos tres personas murieron. En Kuwait, las autoridades informaron la detección de 178 misiles balísticos y 384 drones desde el inicio del conflicto.

La Guardia Revolucionaria realizó ayer la decimotercera ola de ataques bajo la operación "Promesa Verdadera 4", con impactos en bases estadounidenses como Arifjan, en Kuwait, y objetivos en Dubái. Israel, por su parte, reportó nuevos misiles lanzados hacia su territorio mientras intensifica bombardeos sobre Teherán.

Estados Unidos y seis países árabes calificaron la ofensiva iraní como una "peligrosa escalada" que amenaza la estabilidad regional.

El respaldo de China

En paralelo, China dio su primera señal firme de apoyo a Teherán. El canciller Wang Yi habló con su par iraní y aseguró que Pekín respalda a Irán en la defensa de su "soberanía, seguridad e integridad territorial".

El gobierno chino exigió el cese inmediato de las operaciones militares y advirtió que los ataques "violan el derecho internacional" al no contar con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

La posición de Pekín no es solo diplomática. China es uno de los mayores compradores de combustible iraní y considera clave la estabilidad del Golfo para su seguridad energética y comercial. También impulsa, junto con Rusia, una reunión urgente del Consejo de Seguridad.

Estrecho de Ormuz

La medida más disruptiva llegó desde la Guardia Revolucionaria: el cierre total del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y el gas mundial.

El comandante Ahmad Vahidi advirtió que cualquier embarcación que intente cruzarlo será "abatida con fuego". El anuncio generó un shock inmediato en los mercados: el Brent subió más de 8% y superó los 78 dólares por barril, mientras el gas en Europa se disparó 20%.

Navieras y aerolíneas comenzaron a reprogramar rutas y se anticipan aumentos en costos logísticos y combustibles.

Con más de 555 muertos en Irán según la Media Luna Roja y decenas de víctimas en la región, el conflicto deja de ser un enfrentamiento puntual y se proyecta como una crisis de alcance global, con el flujo energético bajo amenaza directa.

Impactos en Embajada de EEUU en Riad

El Departamento de Estado de EEUU informó que la Embajada en Riad, capital de Arabia Saudita, fue impactada por dos drones no tripulados que alcanzaron el techo y el perímetro de la cancillería. El presidente Donald Trump dijo: "Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad".

Claves del conflicto

- Por ahora no se avizora un alto el fuego en Medio Oriente. Anoche, la Guardia Revolucionaria iraní atacó bases militare y edificios de Estados Unidos en varios países árabes, y a Tel Aviv. A su vez, Israel bombardeó sitios de Hezbollah en Líbano y lanzó misiles a Teherán. Mientras, Estados Unidos dijo que "la gran oleada de ataques" contra Irán aún no sucedió.

- El Golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, por donde atraviesa el 20% del petróleo y el gas que se comercia en el mundo, están en disputa. Estados Unidos dijo que destruyó la flota iraní que operaba en el Golfo "y que hostigaba la navegación internacional". E Irán anunció el cierre total del Estrecho y anticipó que si una nave intenta transitarlo será "abatida con fuego".

- El petróleo de Texas (WTI) se disparó 6,28% hasta 71,23 dólares el barril; el crudo Brent subió 13% y quedó en US$77 por barril; y el gas natural subió casi 40%, US$44 por megavatio hora (MWh) en Europa. Algunos expertos prevén que el Brent podría superar los 120 dólares el barril si Teherán bloquea el estrecho de Ormuz de forma prolongada.

- Desde el sábado, cuando se desató la guerra, hasta ayer, hubo al menos 555 muertos en Irán, según la Media Luna Roja. Seis soldados estadounidenses fallecieron en los ataques de Teherán. En Israel fueron reportadas 10 personas fallecidas entre sábado y domingo. En Líbano hubo 31 fallecidos. Las cifras son parciales ya que anoche seguían los ataques cruzados.