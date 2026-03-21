VIDEO. Carlos Izquierdoz le dio la victoria a Lanús ante Vélez por el Torneo Apertura 2026

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En el choque entre el Fortín y el Granate válido por la fecha 12 del Apertura, el conjunto visitante obtuvo una ajustada victoria por 1 a 0 en el Fortín. En el minuto 25 del segundo tiempo, Carlos Izquierdoz escribió el desenlace del partido al convertir el gol que definió el destino del encuentro.

Carlos Izquierdoz tuvo una gran actuación. El defensa de Lanús fue importante al convertir 1 gol y rechazar 5 pelotas peligrosas.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Nahuel Losada. El portero de Lanús fue protagonista frente a Vélez: contuvo 6 disparos.

El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Álvaro Montero en el arco; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Dilan Godoy en el medio; y Florián Monzón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Mauricio Pellegrino salió con una disposición táctica 4-5-1 con Nahuel Losada bajo los tres palos; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Ramiro Carrera en la mitad de cancha; y Walter Bou en la delantera.

Pablo Dóvalo fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada el Fortín enfrentará de visitante a Gimnasia (Mendoza), mientras que el Granate jugará de visitante frente a Argentinos Juniors.

Cambios en Vélez

66' 2T - Salieron Dilan Godoy por Diego Valdés y Walter Bou por Lucas Besozzi

77' 2T - Salieron Florián Monzón por Braian Romero y Lucas Robertone por Matías Pellegrini

85' 2T - Salió Emanuel Mammana por Thiago Silvero

Amonestados en Vélez:

24' 1T Guillermo Barros Schelotto (Insultar o desaprobar al árbitro) y 34' 1T Lucas Robertone (Conducta antideportiva)

Cambios en Lanús

30' 1T - Salió Dylan Aquino por Bruno Cabrera

82' 2T - Salieron Eduardo Salvio por Franco Watson y Ramiro Carrera por Yoshan Valois

83' 2T - Salió Agustín Medina por Gonzalo Pérez

Amonestados en Lanús:

15' 2T Nahuel Losada (Conducta antideportiva), 44' 2T Franco Watson (Conducta antideportiva) y 50' 2T Tomás Guidara (Demorar el juego)

Las estadísticas de Vélez vs. Lanús