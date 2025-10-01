Triple crimen de Florencio Varela: confirman que al menos cuatro personas vieron el video de la ejecución de las chicas

El triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó al país por la brutalidad del hecho, sumó en las últimas horas un nuevo y escalofriante capítulo. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que entre dos y cuatro personas afirmaron haber visto un video con la ejecución de las tres jóvenes asesinadas: Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las declaraciones del funcionario se conocieron un día después de la captura en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado de haber dirigido el ataque, y de su ladero Matías Agustín Ozorio. Este último ya fue deportado a la Argentina, mientras se aguarda la extradición del cabecilla.

“Hay por lo menos entre dos y cuatro personas que nos dicen haber visto el video”, sostuvo Alonso en declaraciones al canal La Nación+. Según el relato de los testigos, “Pequeño J” daba indicaciones desde detrás de cámara, mientras otra persona registraba la escena.

“Todos estos testimonios no están inventados, es lo que ellos dijeron. El video existe”, aseguró el ministro, quien además reveló que todavía falta detener a dos hombres más, señalados como los que conducían la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que trasladaron a las tres víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Para Alonso, los celulares de las jóvenes fueron luego llevados en la Fox blanca, utilizada como auto de apoyo y manejada por Lázaro Víctor Sotacuro, acompañado por su sobrina Florencia Ibáñez, hasta la Villa 21-24.