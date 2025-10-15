¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Fiesta de Halloween
Mhoni Vidente+
Masterchef Celebrity
swap
Amaia Montero
Doble femicidio
Jennifer Aniston
Katy Perry
Hijos de Wanda Nara
Noelia Pompa
Fiesta de Halloween
Mhoni Vidente+
Masterchef Celebrity
swap
Amaia Montero
Doble femicidio
Jennifer Aniston
Katy Perry
Hijos de Wanda Nara
Noelia Pompa

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Caso Laurta: siguen los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo hallado

Se realizan en la zona de Yeruá con caballos y drones.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 18:47
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo hallado en la tarde del lunes, que podría tratarse del remisero Martín Sebastián Palacio que trasladó a Pablo Laurta, continúan este miércoles.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, en la jornada de hoy se están rastrillando la zona de Yeruá con caballos y drones.

Estos operativos se realizan debido a que el cuerpo encontrado estaba desmembrado y descuartizado, y solo se encontró en el lugar el torso.

Ahora, ante la falta de las otras partes, desde este martes siguieron llevando a cabo rastrillajes, los últimos en General Campos: “Están ampliando la búsqueda”.

Los operativos se efectúan mientras Laurta, el acusado de doble femicidio, crimen y secuestro, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie.

Se espera que, luego de su testimonial, quede alojado en dicha fiscalía hasta que en las próximas horas sea trasladado a la provincia de Córdoba donde la fiscal a cargo de la causa por los dos femicidios le tome indagatoria.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD