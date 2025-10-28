¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Elecciones 2025
Venezuela
Selección Agentina
Feria de Ciencias
Caso María Cash
Elecciones en Salta
Abuso sexual
Picadas en Salta
Running
Ciberdelitos
Picadas en Salta

Desafiaron a Tránsito con sus motos y terminaron infraccionados en plena avenida Banchik

Una pareja fue sorprendida en plena madrugada corriendo picadas sobre la avenida Ingeniero Mario Banchik. La maniobra terminó con las motos retenidas y un operativo que dejó en evidencia una práctica peligrosa que crece en la capital salteña.
Martes, 28 de octubre de 2025 06:47
Las dos motos que corrian picadas en la avenida Mario Banchik.
El rugido de los motores rompía la calma nocturna en la Avenida Ingeniero Mario Banchik, una zona que suele transformarse en pista improvisada antes que salga el sol. Dos motoqueros, un hombre y una mujer, decidieron medir fuerzas a toda velocidad sin imaginar que la Policía los seguía de cerca.

El operativo fue coordinado entre el Distrito de Prevención 10 y la Dirección General de Seguridad Vial, en el marco de los controles dispuestos para frenar las “picadas” ilegales que se repiten en distintos sectores de la ciudad.

Cuando los uniformados les dieron alcance, los conductores intentaron justificar la maniobra, pero los efectivos ya habían constatado las infracciones graves al Código de Tránsito: exceso de velocidad, conducción peligrosa y falta de respeto a las normas de seguridad vial.

Ambas motos -una Yamaha de 600 cc y otra de 200 cc- fueron retenidas y trasladadas al depósito judicial. Los infractores, mayores de edad, quedaron a disposición del Tribunal de Faltas, mientras se les labraban las actas correspondientes.

Fuentes policiales confirmaron que los controles en la zona se reforzarán durante los fines de semana, especialmente en avenidas amplias y con poca circulación nocturna, donde suelen detectarse este tipo de competencias clandestinas.

“No son travesuras ni descargas de adrenalina: son delitos viales que ponen vidas en riesgo”, señalaron desde la fuerza, recordando que las picadas pueden tener consecuencias penales si provocan lesiones o muertes.

La madrugada terminó sin heridos, pero con una advertencia clara: el asfalto no es una pista de carreras.

 

