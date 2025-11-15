Metán: juez protagonizó un accidente y su test de alcoholemia dio negativo

El juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, protagonizó el jueves por la noche un accidente en la intersección de las calles General Güemes y Juana Azurduy, de Metán. Tras el siniestro donde una motociclista sufrió heridas de consideración en una de sus piernas, personal de seguridad le tomó la alcoholemia como corresponde y el resultado para todos los curiosos fue negativo: "como corresponde", dijo una fuente de la ciudad de Metán.

La fuente informó además que el magistrado circulaba en una camioneta Toyota SW4, de este a oeste, por calle General Güemes; y chocó con una motocicleta de 110 cc que transitaba por Azurduy de sur a norte; la misma era conducida por una mujer identificada como Romina Naranjo, de 25 años, que resultó con lesiones de consideración y fue asistida de inmediato.

Por el impacto la moto quedó abajo de la parte delantera de la camioneta que conducía el magistrado. Luego la víctima fue trasladada en una ambulancia al hospital Del Carmen, donde la asistieron y determinaron que presentaba algunas lesiones, entre ellas, en la pierna izquierda.

La Policía realizó un operativo en esa esquina que es muy transitada y peligrosa, debido a que las dos calles son de ambos sentidos y no hay semáforos ni reductores de velocidad.

Al juez Sebastián Fucho, la Policía Vial le realizó una prueba de alcoholemia como a cualquier conductor test que arrojó resultado negativo.

Personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar en el que también trabajaron inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Metán, para determinar las causas del accidente.