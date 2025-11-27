Investigan la muerte de un detenido en una comisaría de Rosario de Lerma

La muerte de un hombre de 34 años dentro de una dependencia policial de Rosario de Lerma generó conmoción en esa localidad del Valle de Lerma y abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Todo comenzó alrededor de las 20.30 del miércoles, cuando una patrulla policial advirtió la presencia de tres personas consumiendo bebidas alcohólicas en una plaza de la ciudad. Los efectivos se acercaron para identificarlos y solicitarles que se retiraran del espacio público, en cumplimiento de las normas de convivencia vigentes.

Dos de los hombres acataron la orden policial y se retiraron sin inconvenientes. Sin embargo, el tercero se negó a hacerlo y fue demorado, siendo trasladado a la comisaría local con el objetivo de confirmar su identidad y verificar si sobre él pesaba algún pedido de captura.

Según la información oficial, la persona fue alojada en una celda individual mientras los agentes realizaban las consultas correspondientes en el sistema. Una vez confirmados sus datos personales y al no registrarse requerimientos judiciales en su contra, los efectivos se disponían a notificarle su libertad.

Fue en ese momento, cerca de las 22.00, cuando al dirigirse hacia la celda se encontraron con una escena trágica: el hombre se hallaba suspendido con sus propias prendas de vestir. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y se solicitó asistencia médica.

Personal de salud acudió al lugar e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero pese a los esfuerzos realizados, a las 22.15 los médicos constataron su fallecimiento.

La víctima tenía 34 años y era oriunda de Rosario de Lerma. Por el momento no se difundió oficialmente su identidad a la espera de la notificación a familiares y la confirmación legal correspondiente.

La causa quedó en manos de la Unidad de Graves Atentados, que trabaja junto a Asuntos Internos de la Policía para determinar si la muerte fue un suicidio o si existieron irregularidades en el procedimiento, las condiciones de detención o la custodia dentro de la dependencia.

En ese marco, se ordenaron distintas medidas, como la inspección del lugar, la toma de testimonios al personal policial que intervino, el análisis de las cámaras de seguridad y la autopsia correspondiente, que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento.