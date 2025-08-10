Anulan parte de la condena en una causa por vejaciones

El Tribunal de Impugnación de Salta declaró la nulidad parcial de la sentencia dictada en el caso por los malos tratos sufridos por Franco Darío Centurión mientras estuvo detenido en la Comisaría 45 de Tartagal, en noviembre de 2021.

El fallo, emitido días atrás por la Sala I, ratificó la condena contra los policías Julio César Martínez y Cristian Adrián Vargas a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación por el delito de vejaciones, en relación a lo ocurrido al momento del ingreso de Centurión a la dependencia. Según quedó probado en juicio, el joven fue desnudado, obligado a realizar saltos de rana y sentadillas, se le quitó la gorra que usaba para cubrirse la cabeza por una enfermedad, y fue objeto de burlas e insultos por parte de los efectivos.

Sin embargo, el tribunal anuló la parte de la sentencia referida a lo sucedido durante la permanencia del detenido en la comisaría, período en el que la acusación sostenía que se le negó medicación y atención médica necesarias por su patología y una lesión en la pierna. Para los jueces, la resolución original presentó contradicciones al absolver y condenar por un mismo hecho, y careció de fundamentación suficiente para distinguir entre acción y omisión en la conducta de los acusados, lo que vulnera el principio constitucional que prohíbe el doble juzgamiento (ne bis in idem).

El Tribunal de Juicio deberá dictar un nuevo pronunciamiento

El caso vuelve ahora al Tribunal de Juicio de Tartagal, que deberá dictar un nuevo pronunciamiento sobre este segundo tramo de la acusación. La decisión se tomó tras analizar recursos de casación presentados por la querella y las defensas de los imputados.

Centurión, tras recuperar la libertad, denunció los malos tratos y requirió atención médica por lesiones. Su padre y su madre declararon en el juicio que el joven —trasplantado de médula y en situación de salud delicada— les contó lo ocurrido, señalando con nombre y apellido a sus agresores. Meses después de los hechos, Franco Darío Centurión falleció, y su caso sigue siendo emblema en Tartagal de los reclamos por el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.

