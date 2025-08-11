Juicio por el femicidio de Nahir Klimasauskas: se reanudó la audiencia con testimonios de amigos de la pareja

El pasado jueves inició el juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado como presunto autor del femicidio de Nahir Viazzi Klimasauskas en Orán, quien era su pareja, y tras un cuarto intermedio, este lunes se reanudaron las audiencias de debate. Declararon cinco testigos, cuatro de ellos muy cercanos a la pareja y quienes habían compartido las horas previas al hecho.

¿Qué le sucedió a Nahir Viazzi Klimasauskas?

Según consta en la causa la mañana del 19 de febrero de 2023, se reportó la presencia de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio de la zona centro de Orán. Había caído desde el cuarto piso. En ese momento estaba acompañada por el acusado, que era su pareja.

El pasado jueves, el imputado contó que habían salido esa noche a bailar y luego a un after, volvieron al departamento y discutieron y ella le rompió el celular, por lo que solo funcionaba para llamar. Llamo a su suegra y le dijo que Nuri estaba agresiva, que vaya. Luego le pasó el teléfono y habló con Nuri. Dijo que después él salió de la habitación y sintió un ruido fuerte, la buscó por todos lados y salió al balcón. Fue en ese momento que encontró su cuerpo tirado.



Entonces bajó las escaleras llamó de nuevo a su suegra y le explicó que Nuri se había tirado, que estaba muerta. Le dijo que él se iba porque no quería problemas y se dirigió a la Cantera a ver a un primo.

La declaración de la madre de Nahir

Tras la declaración del hombre, habló la madre de la víctima y dijo que García Viarengo la había llamado y le dijo que estaba agresiva, por lo que habló con ella pero no la notó alterada. Agregó que sus palabras fueron “Ay mamá ya te llamo, ya voy”. Y escucho la voz de él, diciendo: suegra ya la llevo. Dijo que se quedó esperando y a los 15 minutos recibió la otra llamada de él que le explicaba que Nuri se había tirado y que él se iba. La mujer pidió justicia, y dijo que quiere saber la verdad, afirmó que su hija no se suicidó.

La justicia no informó qué fue lo que declararon los cinco testigos este lunes y si dieron datos relevantes para la causa.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 12, para continuar con la recepción de testimoniales.