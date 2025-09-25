PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
25 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Narcotráfico
Narcomenudeo en Orán
Siniestro vial en Orán
Salud
La Merced
Fiesta Nacional de los Estudiantes
caso jimena Salas
fiesta de los estudiantes 2025
Banco Macro
Narcotráfico
Narcomenudeo en Orán
Siniestro vial en Orán
Salud
La Merced
Fiesta Nacional de los Estudiantes
caso jimena Salas
fiesta de los estudiantes 2025
Banco Macro

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1405.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Siniestro vial en Orán

Impactante: chocó con una vaca en la Ruta 50, volcó y salió vivo de milagro

El impacto de un auto contra una vaca en la Ruta Nacional 50, cerca de Pichanal, volvió a poner en evidencia el peligro que representan los animales sueltos en caminos provinciales y nacionales. En Orán, vecinos denunciaron caballos sueltos frente al barrio Libertad.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 08:29
Un automóvil volcó en la Ruta 50, en Orán, tras embestir a una vaca que se cruzó en la calzada.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un nuevo siniestro vial ocurrido en la madrugada de este jueves encendió las alarmas sobre un problema que parece no tener solución: la presencia de animales sueltos en las rutas. Esta vez el escenario fue la Ruta Nacional 50, a la altura del puente sobre el río Colorado, a pocos kilómetros de Pichanal, donde un Fiat que viajaba con dos ocupantes impactó de frente contra una vaca que se encontraba sobre la calzada.

El violento choque provocó que el vehículo volcara y terminara con la parte frontal destrozada. Uno de los ocupantes, un hombre, debió ser trasladado al hospital de Orán para recibir atención médica, aunque en principio no presentaría lesiones de gravedad. La otra persona resultó ilesa.

Mientras tanto, en la misma Ruta 50, pero ya dentro del ejido urbano, vecinos denunciaron caballos sueltos en la intersección con calle Saavedra, justo frente al barrio Libertad, situación que obliga a los conductores a maniobras riesgosas para evitar accidentes.

La reiteración de incidentes con animales sueltos en rutas nacionales y provinciales, e incluso en zonas urbanas, genera indignación entre los usuarios y vecinos, que exigen controles más estrictos y sanciones a los propietarios de los animales. No se trata de un problema menor: en los últimos años este tipo de hechos ha causado múltiples heridos graves e incluso víctimas fatales en la región.

El escenario se repite: conductores a la deriva, expuestos a un peligro que no depende de su prudencia al volante sino de la falta de control estatal y la irresponsabilidad de quienes dejan a sus animales sueltos en las rutas. La preocupación crece y, con ella, el reclamo por una solución definitiva antes de que se produzca una nueva tragedia.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD