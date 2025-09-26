PUBLICIDAD

26 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Chatarra espacial
Imprudencia vial
Asesino serial jujeño
Mundial Sub 20
Abuso sexual
Bomberos
Violencia en Orán
Premios Oscar
Cafayate
Imprudencia vial

Se hizo el "picante" con su moto nueva y se la secuestraron

Un motociclista de General Pizarro terminó sin su vehículo después de protagonizar maniobras imprudentes sobre la Ruta Provincial 5. La Policía de Salta lo infraccionó y secuestró la moto nueva en un operativo que busca frenar conductas de riesgo en la vía pública.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 07:24
La moto secuestrada por la Policía a un joven por imprudencia vial.
En barrio Centro de la localidad de General Pizarro, un joven motociclista se transformó en noticia tras mostrarse “picante” con su moto nueva. Según informaron fuentes policiales, fue sorprendido realizando maniobras imprudentes en plena Ruta Provincial 5, conducta que no solo puso en peligro su integridad sino también la de otros usuarios de la vía.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Distrito de Prevención 9 – Las Lajitas, que interceptó al conductor y labró la acta de infracción correspondiente. Además, se procedió al secuestro de la moto, medida contemplada en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que habilita a retener vehículos cuando se constatan faltas graves.

Desde la fuerza explicaron que estas acciones forman parte de los controles para prevenir siniestros viales en corredores clave del departamento Anta, donde el tránsito de motos es intenso y, en muchos casos, informal.

Por disposición legal, intervino la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia, que seguirá el trámite correspondiente. No se informó si el motociclista tenía antecedentes ni si contaba con licencia y papeles en regla.

Una postal de imprudencia repetida

El episodio de General Pizarro refleja una situación que se repite en varias ciudades salteñas: jóvenes en motos que prueban su potencia sin medir las consecuencias. Desde la Policía subrayaron que buscan "cortar con estas conductas temerarias antes de que haya víctimas”.

Las estadísticas oficiales muestran que los motociclistas son el grupo más vulnerable en las rutasy calles  provinciales y concentran la mayoría de los siniestros graves. De allí la decisión de aplicar sanciones inmediatas como el secuestrar el vehículo y dar intervención judicial.

 

