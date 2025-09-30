Aparecieron los dos chicos perdidos en Potrero de Castilla

Los dos adolescentes que se habían perdido en Potrero de Castilla, en La Caldera, fueron encontrados en buen estado de salud en la zona de Los Yacones. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales, poniendo fin a la angustiosa búsqueda que duró más de 24 horas.

Los chicos habían desaparecido el lunes por la tarde, luego de intentar regresar caminando desde un paraje rural. La última comunicación con ellos ocurrió a las 19:30, cuando el joven se contactó con la hermana de la chica. Desde ese momento, la incertidumbre creció en la familia, que rápidamente dio aviso a las autoridades.

Macarena Sarapura, tía de la joven, había contado que los chicos no conocían bien la zona, ya que era su primera vez en ese lugar. “Es un terreno complicado, no hay caminos claros y si no conoces, te puedes perder fácilmente”, dijo.

Desde el inicio, bomberos y familiares se pusieron en marcha con un rastrillaje en la zona, que es de difícil acceso. Sin embargo, la esperanza nunca se perdió. “Espero que Dios los haga aparecer sanos y salvos, porque el lugar es lindo, aunque está alejado”, había expresado Macarena, confiada en que pronto recibirían buenas noticias.

Finalmente, la búsqueda dio frutos y ambos adolescentes fueron localizados en buen estado de salud, poniendo fin a la angustia que vivieron sus familiares y la comunidad local.