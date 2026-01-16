Cambiaron al personal de la comisaría de Grand Bourg por la falta de seguridad

En el barrio Grand Bourg se pusieron en marcha una serie de cambios en el esquema de seguridad, luego de los reclamos de vecinos por la falta de respuestas ante hechos delictivos. Las medidas apuntan a reorganizar el trabajo territorial, fortalecer la investigación criminal y mejorar la presencia policial en la vía pública.

En ese marco, Policía de Salta dispuso la renovación de las autoridades de la Comisaría 16, que forma parte del Distrito de Prevención 1, con el objetivo de optimizar la conducción operativa y reordenar el funcionamiento interno de la dependencia.

Más presencia policial y patrullajes auditados

Como parte del nuevo esquema, se incorporará una unidad de Seguridad Urbana y se reforzará la presencia policial en las calles, mediante un sistema de patrullajes que será auditado desde el Centro de Coordinación Operativa. El objetivo es mejorar la cobertura en zonas consideradas sensibles dentro de la jurisdicción.

Además, se resolvió intensificar los Operativos de Protección Ciudadana en los más de 20 barrios que abarca la comisaría, con controles preventivos y acciones coordinadas destinadas a la detección temprana de conductas delictivas.

Refuerzo del área investigativa

Otro de los puntos centrales de la reestructuración es el fortalecimiento del Grupo de Investigadores de la jurisdicción, que ahora contará con profesionales de la División Delitos contra la Propiedad. Estos equipos trabajarán de manera articulada con la Fiscalía de la zona, profundizando la persecución del delito a través de tareas de análisis e investigación focalizada.

Desde la fuerza señalaron que las medidas buscan atender los requerimientos de los vecinos, mejorar la gestión operativa y reforzar el trabajo conjunto entre las distintas áreas policiales, en un contexto de creciente demanda por mayor seguridad en el sector.