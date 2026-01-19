PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
19 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Selección Argetina
Farándula nacional
Operativo Volviendo a Clases
La Caldera
Gobernador Gustavo Sáenz
Valentino Garavani
Intensas LLuvias
Luciano Benavides
Inseguridad en Salta
San Lorenzo
Selección Argetina
Farándula nacional
Operativo Volviendo a Clases
La Caldera
Gobernador Gustavo Sáenz
Valentino Garavani
Intensas LLuvias
Luciano Benavides
Inseguridad en Salta
San Lorenzo

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Inseguridad en Salta: peritajes, análisis de cámaras y búsqueda de sospechosos por el violento robo en Rosario de la Frontera

Una familia comerciante fue víctima de un violento asalto a manos de lo que se cataloga como un "grupo comando". Los delincuentes golpearon fuertemente a los integrantes de la familia que se encontraban en la vivienda.
Lunes, 19 de enero de 2026 16:23
Cámara de seguridad: los delincuentes al momento de la huída.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 Ayer por la madrugada se produjo un violento asalto de tipo comando en una vivienda familiar en Rosario de la Frontera. Por estas horas, se viven horas de alta preocupación tras el hecho donde un grupo de delincuentes armados ingresara a una vivienda de familia violentamente, redujera a sus ocupantes y robar varios elementos. La fiscalía avanza con la búsqueda de pistas mediante el uso y análisis de cámaras de seguridad de la zona. Además, se espera el testimonio de los testigos que puedan aportar para dar con el paradero de los sospechosos.

Notas Relacionadas

La investigación quedó a cargo del fiscal penal en feria Oscár López Ibarra, quien decidió avanzar con medidas investigativas para esclarecer un hecho que involucra amenazas y robo calificado.

 

 

 .En el marco del proceso de investigación que va a desarrollarse en la causa, López Ibarra, dispuso:

  • La intervención de la Brigada de Investigaciones.
  • El relevamiento de cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas para su análisis.
  • Inspección ocular y percias en el lugar del hecho.
  • La recepción de informes médicos.
  • La individualización de posibles sospechosos.
  • La toma de testimonios a las víctimas cuando su condición sea apta para declarar.

Y todas aquellas otras diligencias que resulten necesarias para un mejor entendimiento de la situación y el esclarecimiento de la misma.

Se trata de un hecho de extrema preocupación, ya que la modalidad adoptada por los delincuentes genera alarma entre los vecinos.

El asalto ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada y, como puede observararse en el video, los delincuentes violentaron una puerta con lo que aparenta ser un ariete. Luego, cinco asaltantes ingresaron al domicilio y minutos más tarde se los ve retirarse con objetos de valor y otros elementos. El vehículo utilizado para la huida fue un Peugeot 208, que había sido estacionado en la entrada de la vivienda.

La investigación continúa y la Fiscalía trabaja para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. El hecho generó una fuerte preocupación social por el alto nivel de violencia evidenciado y la sensación de impunidad con la que actuaron los delincuentes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD