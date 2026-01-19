Inseguridad en Salta: peritajes, análisis de cámaras y búsqueda de sospechosos por el violento robo en Rosario de la Frontera

Ayer por la madrugada se produjo un violento asalto de tipo comando en una vivienda familiar en Rosario de la Frontera. Por estas horas, se viven horas de alta preocupación tras el hecho donde un grupo de delincuentes armados ingresara a una vivienda de familia violentamente, redujera a sus ocupantes y robar varios elementos. La fiscalía avanza con la búsqueda de pistas mediante el uso y análisis de cámaras de seguridad de la zona. Además, se espera el testimonio de los testigos que puedan aportar para dar con el paradero de los sospechosos.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal en feria Oscár López Ibarra, quien decidió avanzar con medidas investigativas para esclarecer un hecho que involucra amenazas y robo calificado.

.En el marco del proceso de investigación que va a desarrollarse en la causa, López Ibarra, dispuso:

La intervención de la Brigada de Investigaciones.

El relevamiento de cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas para su análisis.

Inspección ocular y percias en el lugar del hecho.

La recepción de informes médicos.

La individualización de posibles sospechosos.

La toma de testimonios a las víctimas cuando su condición sea apta para declarar.

Y todas aquellas otras diligencias que resulten necesarias para un mejor entendimiento de la situación y el esclarecimiento de la misma.

Se trata de un hecho de extrema preocupación, ya que la modalidad adoptada por los delincuentes genera alarma entre los vecinos.

El asalto ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada y, como puede observararse en el video, los delincuentes violentaron una puerta con lo que aparenta ser un ariete. Luego, cinco asaltantes ingresaron al domicilio y minutos más tarde se los ve retirarse con objetos de valor y otros elementos. El vehículo utilizado para la huida fue un Peugeot 208, que había sido estacionado en la entrada de la vivienda.

La investigación continúa y la Fiscalía trabaja para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. El hecho generó una fuerte preocupación social por el alto nivel de violencia evidenciado y la sensación de impunidad con la que actuaron los delincuentes.