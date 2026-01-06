Pasajeras del engaño: salieron de Pichanal con más de 11 mil dólares falsos y quedaron detenidas en Jujuy

El trayecto que une el norte de Salta con las ciudades azucareras de Jujuy suele ser un corredor de historias mínimas, trabajadores golondrina y el tránsito incesante de mercadería. Lo que comenzó como un traslado habitual en remís entre localidades del norte salteño y el sur jujeño terminó revelando una escena muy distinta a la esperada. En plena Ruta Nacional 34, un control preventivo permitió descubrir que dos mujeres llevaban más de 11 mil dólares falsos ocultos bajo la ropa, adheridos al cuerpo, en un intento por burlar los controles de seguridad.

El procedimiento se desarrolló a la altura del río Zora, en jurisdicción de Jujuy. Allí, efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Sección “Libertador General San Martín” del Escuadrón 60 “San Pedro”, detuvieron la marcha de un vehículo que funcionaba como remís. El automóvil había salido desde Pichanal y se dirigía a la ciudad jujeña de Libertador General San Martín.

Durante la inspección inicial de documentación y rutina, los gendarmes detectaron irregularidades en la vestimenta de las pasajeras. No se trató de un hallazgo inmediato, sino de una observación minuciosa que despertó sospechas y llevó a profundizar el control. Ante la posible comisión de un delito, se dio intervención a la Fiscalía Federal Única de Jujuy, que autorizó una requisa exhaustiva.

La inspección confirmó las sospechas: ambas mujeres transportaban fajos de billetes ocultos bajo sus prendas, adheridos directamente al cuerpo. Personal especializado de Criminalística y Estudios Forenses analizó el dinero incautado y determinó que se trataba de 11.600 dólares estadounidenses apócrifos, sin valor legal.

El caso sumó un elemento de mayor gravedad cuando, durante la identificación de las involucradas, se constató que una de ellas incumplía una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de Salta. Esta situación agravó su condición procesal y abrió nuevas líneas de investigación judicial.

Ambas mujeres quedaron supeditadas a la causa, mientras la Justicia Federal avanza para establecer el origen de los billetes falsos, el posible destino del dinero y si existen otras personas involucradas en la maniobra. El episodio vuelve a poner en foco el rol estratégico de la Ruta Nacional 34, un corredor clave del norte argentino donde los controles preventivos siguen siendo una pieza central para detectar delitos complejos que, muchas veces, se esconden detrás de viajes aparentemente comunes.