Imputaron a dos hombres por un crimen

Días atrás, un hombre murió tras ingresar al hospital de Rosario de la Frontera con una herida de arma blanca en el tórax y, por el hecho, dos personas fueron imputadas como presuntos coautores del delito de homicidio simple.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera en feria, Nicolás Rodríguez López, imputó provisionalmente a dos hombres de 49 y 35 años por un hecho ocurrido el 27 de enero en un domicilio del barrio Sagrado Corazón de Jesús de esa ciudad.

De acuerdo a las actuaciones, alrededor de las 02:00, la víctima llegó por sus propios medios al hospital local con una grave herida de arma blanca en el pecho. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, el hombre falleció minutos después, diagnosticándose shock hipovolémico como causa de muerte.

Las primeras medidas investigativas permitieron establecer que la víctima se encontraba en una vivienda junto a su hermano y un tercer hombre, donde habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas. En ese contexto, se habría producido una discusión entre las personas presentes, tras la cual el hombre resultó herido con un arma blanca.

Luego del ataque, el herido se retiró del lugar y se dirigió caminando hasta el hospital, donde finalmente falleció a raíz de la gravedad de la lesión.

En el marco de la investigación, se secuestraron prendas de vestir con manchas hemáticas, un arma blanca y otros elementos de interés para la causa. Además, se incorporaron declaraciones testimoniales, informes policiales y el certificado de defunción.

Durante la audiencia, optaron por no prestar declaración. Desde la Fiscalía se solicitó la continuidad de la detención y se libró oficio al Juzgado de Garantías interviniente para que autorice la apertura y análisis del contenido de uno de los teléfonos celulares.