Piden elevar a juicio la causa por la muerte de la joven brasileña Emmily

El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la joven brasileña de 26 años que falleció tras caer del sexto piso de un edificio en el barrio porteño de Retiro en marzo de 2023.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, bajo la gestión interina de Alberto Gentilli, junto a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), dirigida por Mariela Labozzetta, considera que el empresario Francisco Sáenz Valiente debe responder ante un tribunal por los delitos de suministro gratuito de estupefacientes, facilitación del lugar para su consumo y abandono de persona agravado por el resultado de muerte.

A pesar de que la Cámara Nacional de Apelaciones había procesado previamente al imputado por homicidio culposo, los fiscales sostienen que la figura de abandono de persona se ajusta con mayor precisión a lo ocurrido durante la madrugada del 30 de marzo de 2023 en el departamento de la calle Libertad.

"Resulta oportuno recordar que la etapa de instrucción sea netamente preparatoria y que la calificación legal en la que se subsumen las conductas investigadas puede experimentar ciertas modificaciones hasta el momento de la acusación", fundamentaron Labozzetta y Gentili para justificar el cambio de enfoque jurídico.

La reconstrucción

Los hechos reconstruidos en el expediente indican que Rodrigues Santos Gomes llegó al domicilio de Sáenz Valiente durante la madrugada, donde participó de una reunión que incluyó el consumo de alcohol y drogas como cocaína y "tuci".

Según el relato del propio empresario en sus declaraciones indagatorias, la joven sufrió un cuadro de alteración extrema: "Mili parecía como poseída, que tenía una mirada rara y en un momento algo le pasó. Decía cosas sin sentido en portugués, después comenzó a gritar cosas religiosas, gritos muy fuertes, insultaba, incluso gritó 'policía'".

Poco después, la mujer cayó al vacío por una ventana que daba al pulmón del edificio, sufrió politraumatismos y hemorragias internas y murió.

La fiscalía argumenta que Sáenz Valiente no solo proveyó las sustancias, sino que omitió auxiliar a la víctima cuando su salud mental y física se deterioró críticamente. Al respecto, los representantes del Ministerio Público señalaron que el imputado decidió continuar con el encuentro pese al estado de la joven y que "no hizo nada para detener el consumo ni para brindarle la asistencia médica necesaria para compensarse y que ella, en ese estado, no podía procurarse por sí misma".