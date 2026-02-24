Los hermanos Gonza se abstuvieron de declarar

Con la recepción de declaraciones se reanudó ayer la audiencia de debate seguida contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza. Se encuentran imputados por delitos en perjuicio de la administración pública.

Al inicio de la audiencia, los jueces del tribunal rechazaron por inadmisible otro planteo de recusación, presentado esta vez por la defensa técnica de los hermanos Gonza.

Seguidamente solicitó declarar el acusado Guaymás, quien sostuvo su inocencia y también la de los hermanos Gonza. Estos últimos se abstuvieron de dar su versión de los hechos hoy pero anticiparon que declararán en el transcurso del debate.

A continuación se inició la recepción de pruebas testimoniales. Comparecieron dos efectivos policiales que intervinieron en la etapa investigativa y que presentaron informes en el marco de la causa. Hicieron referencia a su participación en diferentes allanamientos realizados en domicilios particulares de San Lorenzo, de donde se secuestraron documentos vinculados a la causa y sellos correspondientes a diferentes dependencias de la comuna.

Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna).

Ernesto Fernando "Kila" Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.

El juicio se lleva a cabo adelante en Ciudad Judicial con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello.

La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien luego de asumir dispuso la realización de una auditoría externa respecto de la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. El informe final reveló numerosas inconsistencias.

Según consta en la causa, el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal. Según el decreto de imputación, los coimputados habrían dispuesto en forma discrecional de los recursos municipales sin observar normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal. Estas maniobras habrían facilitado el manejo a voluntad de los fondos públicos.