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Policiales

Rosario de la Frontera: investigan un ataque a tiros en la ruta 34 y hallaron un auto incendiado

Dos hombres de 43 y 28 años, oriundos de Tucumán, fueron asistidos por pescadores tras el hecho ocurrido en Copo Quile y llegaron heridos a un control policial.
Sabado, 28 de marzo de 2026 17:58

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Un confuso y violento episodio es investigado en el sur de la provincia luego de que dos hombres resultaran heridos con arma de fuego en la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Rosario de la Frontera.

El fiscal penal Oscar López Ibarra informó que el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado 28. Según el relato de las víctimas, de 43 y 28 años, regresaban desde Pichanal cuando, a la altura del kilómetro 940, en la zona de Copo Quile, habrían sido abordados por personas desconocidas que se desplazaban en dos vehículos y que les habrían efectuado disparos.

Tras el ataque, los hombres fueron auxiliados por un grupo de pescadores en la zona y posteriormente se presentaron en un control vehicular para pedir ayuda. Luego fueron trasladados al hospital local, donde recibieron asistencia médica por las lesiones sufridas.

En tanto, personal de Criminalística se dirigió al lugar señalado, donde constató la presencia de un automóvil completamente incendiado. Debido a las condiciones climáticas y la falta de iluminación, en una primera intervención se lograron levantar algunos indicios y se dispuso custodia policial para preservar la escena.

Durante la mañana, el fiscal López Ibarra junto a peritos regresaron al sitio para realizar un relevamiento más exhaustivo que permita reconstruir la mecánica del hecho. La investigación se encuentra en curso y se trabaja para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

 

 

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