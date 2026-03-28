Grave accidente en la Ruta Nacional 50: el impactante choque entre un colectivo y una camioneta dejó heridos

Un grave accidente vial se registró este sábado alrededor de las 16.50 en la Ruta Nacional 50, a la altura del puesto 28 de Gendarmería Nacional, en el norte provincial.

El siniestro involucró a un colectivo de la empresa San Antonio y una camioneta utilitaria, que colisionaron por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, al menos uno de los ocupantes debió ser trasladado de urgencia al hospital San Vicente de Paul de Orán, mientras que se reportaron otros lesionados, aunque sin precisiones oficiales sobre la gravedad de sus heridas.

Se aguardaba información oficial

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que en el lugar trabajaron efectivos de seguridad y personal sanitario, quienes asistieron a las personas y organizaron el traslado de uno de los heridos. Hasta el momento, se aguardaba información oficial sobre el estado de salud de las otras personas involucradas.

La empresa San Antonio presta un servicio de transporte interurbano con base en San Ramón de la Nueva Orán y cubre rutas clave en el norte provincial, incluyendo conexiones hacia Pichanal, Tabacal y Aguas Blancas.