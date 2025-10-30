Inverstigan la muerte de una mujer en situación de vulnerabilidad y avanza sobre redes criminales vinculadas al narcotráfico

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, y Santiago López Soto, lleva adelante una investigación coordinada por la Procuración General de la Provincia, originada a partir del fallecimiento de una mujer de 25 años ocurrido a fines de septiembre en la ciudad de Salta.

El caso se inició cuando la joven fue trasladada en estado crítico al centro de salud de Villa Primavera por personas con las que se encontraba reunida. La mujer falleció días después, y desde ese momento se dispuso una investigación integral para determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

El abordaje del caso se realiza con perspectiva de género, entendiendo que la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad y consumo problemático, y que tales condiciones pudieron haber sido aprovechadas por su entorno inmediato, configurando un contexto de violencia estructural y subordinación.

A partir de estas premisas, se conformó una Unidad Fiscal interdisciplinaria con el objetivo de esclarecer las causas del fallecimiento y avanzar sobre posibles estructuras de criminalidad organizada vinculadas a la provisión y comercialización de estupefacientes.

Durante las últimas semanas, el trabajo conjunto de las áreas de investigación del CIF y de las Fiscalías intervinientes permitió reunir elementos que orientaron la investigación hacia personas presuntamente dedicadas a la comercialización de sustancias de forma organizada, con posible relación a las personas que la mujer frecuentaba y con quienes habría compartido las ultimas horas antes de ser hospitalizada.

Se realizaron análisis de comunicaciones, registros fílmicos, pericias científicas y tareas de campo, que derivaron en siente allanamientos simultáneos realizados este miércoles 29, con la intevención de más de 50 efectivos de las Unidades de Investigación de la UFINAR, UDEC, UEI, UDIS y UGAP, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, y con la colaboración de efectivos policiales del GOPAR y del Departamento de Infantería.

El operativo permitió la detención de tres hombres de 20, 35 y 49 años, como presuntos coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada; y el secuestro de sustancias, dinero en efectivo, dispositivos móviles y otros elementos de interés para la investigación, consolidando un avance significativo en el esclarecimiento de los vínculos entre el entorno de la víctima y una organización dedicada al narcotráfico.

Las audiencias de imputación de los detenidos se realizarán en las próximas horas, y los resultados se incorporarán al expediente principal que investiga la muerte de la joven.

La Unidad Fiscal, subrayó que la investigación se encuentra en desarrollo y que según los protocolos establecidos por el Ministerio Público Fiscal , toda muerte de una mujer debe ser visibilizada y abordada con perspectiva de genero.