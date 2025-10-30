Admisión de pruebas en la causa por el accidente en avenida Paraguay que dejó 5 víctimas fatales y heridos

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU- JUI), para la admisión de la prueba producida en la causa contra Luciano Nahuel López como autor de los delitos de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (4 hechos), en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.

Será presidida por la jueza Mónica Mukdsi y se desarrollará este jueves 30 en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, con la presencia de las partes intervinientes.

Cabe recordar que, en diciembre de 2024, se requirió la elevación a juicio para el imputado López y, en el extenso requerimiento, el fiscal González expone de manera detallada los testimonios obtenidos, los análisis de cámaras relevadas, las pericias accidentológicas, los informes médicos, psicológicos, toxicológicos, entre otros elementos, de los que obtiene el grado de certeza suficiente para formalizar la acusación contra López y solicitar que la causa sea elevada a juicio.

González sostiene que, en la madrugada del 17 de marzo de 2024, López condujo su automóvil alcoholizado, infringiendo varias normas de seguridad vial a lo largo del trayecto y a una velocidad de 103 km/h, lo que ocasionó la pérdida del control del vehículo, tal como se detalla en la pericia accidentológica. Esto derivó en la colisión a peatones que salían de locales bailables de la zona, ocasionando la muerte de cinco de ellos y lesiones de distinta consideración a otras seis personas.

Destaca que el informe toxicológico retrospectivo, efectuado por los bioquímicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), determinó que el imputado López presentaba un valor retrospectivo de alcohol en sangre a la hora del hecho de 1.62 g/l, y que en la orina detectó presencia de marihuana.

Desde la Fiscalía se enfatizan las circunstancias particulares en las que ocurrió el siniestro, tales como fue el cruce de un semáforo en rojo por parte del conductor, la ocupación indebida de líneas de detención, el entablar conversación con terceros en otros vehículos, la conducción a alta velocidad y la falta de adopción de las medidas de seguridad necesarias para mantener en control el vehículo. Todo esto, en un contexto ya conocido para López, como lo es la salida de los locales nocturnos y la presencia de numerosas personas que transitan de forma peatonal por las banquinas y platabandas, fue determinante para el acaecimiento del hecho.

Finalmente, se sostiene que todas estas circunstancias previas y aquellas que fueron asumidas durante el trayecto de conducción, fueron conocidas y queridas por López. Así lo hizo cuando decidió conducir excluyendo la posibilidad de un conductor designado que se encontrara en condiciones de asumir el manejo responsable, o al omitir buscar otra de las alternativas posibles con las que contaba. El imputado, consciente de su estado de embriaguez y de las condiciones de conducción, se representó la posibilidad de causar un resultado lesivo y aceptó este riesgo de manera consciente y voluntaria al continuar conduciendo de esa forma. Al hacerlo, demostró una total indiferencia por la vida y la integridad física de los demás, configurando así el tipo penal de homicidio doloso eventual, previsto en los artículos 79, 90 y 89 del Código Penal.