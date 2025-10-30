EXPRESS TELECOMUNICACIONES CONGELA SUS PRECIOS Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LA CIUDAD

En un contexto de cambios constantes, Express Telecomunicaciones reafirma su compromiso con la comunidad local mediante una medida que busca cuidar el bolsillo de las familias y fortalecer la confianza construida a lo largo de los años. Con este objetivo, la empresa anuncia el congelamiento de sus precios, una decisión que marca la diferencia en el mercado.



Esta iniciativa se enmarca en la campaña “Lo que no cambia, nos conecta”, que refleja el compromiso de Express Telecomunicaciones con sus clientes y la comunidad. Al respecto, Maximiliano Rigotti, Gerente Comercial de la empresa, afirma: “Decidimos congelar nuestros precios para seguir cerca de nuestros clientes, como siempre. Porque cuando hay conexión, hay compromiso”.



Con presencia en distintas regiones del país, Express Telecomunicaciones se consolida como un referente local de confianza, destacándose por su capacidad para escuchar y comprender la realidad de cada comunidad donde opera. Esta decisión refuerza su propósito de seguir acompañando a los clientes y fortalecer la relación construida.