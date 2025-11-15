PUBLICIDAD

15 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Salta

UCAMP, la primera residencia universitaria de Salta

"Cuando una ciudad educa, se transforma", dijo Elías Chihadeh
Sabado, 15 de noviembre de 2025 19:44
UCAMP fue diseñado para recibir a estudiantes de todas las instituciones educativas.
Salta continúa creciendo. A su reconocida identidad turística, se suma hoy una nueva faceta: la de ciudad educativa, dinámica y con una vida universitaria en plena expansión. Cada año, miles de jóvenes de distintas provincias y países llegan para formarse, y esa realidad está impulsando una transformación urbana sin precedentes.

"Salta sigue siendo una ciudad que atrae por su belleza y calidad de vida, pero ahora también se consolida como un centro académico que genera movimiento, desarrollo y oportunidades", explica Elías Chihadeh, CEO de A Group, la desarrolladora que lleva adelante UCAMP, el primer complejo de residencias universitarias de la provincia.

Un espacio pensado para vivir, estudiar y proyectar

Ubicado dentro del campus de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), UCAMP fue diseñado para recibir a estudiantes de todas las instituciones educativas, públicas o privadas, de la provincia.

"Queríamos crear un entorno donde los jóvenes puedan vivir, estudiar y compartir experiencias en un espacio moderno, seguro y funcional, sin importar la universidad o instituto al que pertenezcan", destaca Chihadeh.

Elías Chihadeh, CEO de A Group.

El complejo cuenta con espacios de cowork, pileta, áreas verdes, zonas de fogoneros y amenities especialmente pensados para favorecer la convivencia y el bienestar de sus residentes. "Cada detalle fue proyectado para acompañar la vida universitaria desde adentro: la independencia, el estudio, el encuentro y la comunidad."

Inversión privada, impacto público

UCAMP es un proyecto desarrollado íntegramente con capitales privados, y representa un nuevo modelo de crecimiento para Salta. "Desde A Group creemos en el rol del sector privado como impulsor del desarrollo local. Proyectos como UCAMP generan empleo, dinamizan la economía y acompañan el proceso de modernización de la ciudad", afirma Chihadeh a este medio.

Una ciudad que crece desde la educación

"Cuando una ciudad educa, se transforma", resume el empresario. "UCAMP no solo responde a una necesidad de alojamiento, sino que propone una nueva forma de habitar la vida universitaria en Salta. Es un proyecto que mira al futuro, con visión, planificación y compromiso con la comunidad."

UCAMP ya es una realidad. La primera residencia universitaria de Salta, marca un hito en la evolución educativa y urbana de la provincia.

.

.

 

