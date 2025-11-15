UCAMP, la primera residencia universitaria de Salta

Salta continúa creciendo. A su reconocida identidad turística, se suma hoy una nueva faceta: la de ciudad educativa, dinámica y con una vida universitaria en plena expansión. Cada año, miles de jóvenes de distintas provincias y países llegan para formarse, y esa realidad está impulsando una transformación urbana sin precedentes.

"Salta sigue siendo una ciudad que atrae por su belleza y calidad de vida, pero ahora también se consolida como un centro académico que genera movimiento, desarrollo y oportunidades", explica Elías Chihadeh, CEO de A Group, la desarrolladora que lleva adelante UCAMP, el primer complejo de residencias universitarias de la provincia.

Un espacio pensado para vivir, estudiar y proyectar

Ubicado dentro del campus de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), UCAMP fue diseñado para recibir a estudiantes de todas las instituciones educativas, públicas o privadas, de la provincia.

"Queríamos crear un entorno donde los jóvenes puedan vivir, estudiar y compartir experiencias en un espacio moderno, seguro y funcional, sin importar la universidad o instituto al que pertenezcan", destaca Chihadeh.

Elías Chihadeh, CEO de A Group.

El complejo cuenta con espacios de cowork, pileta, áreas verdes, zonas de fogoneros y amenities especialmente pensados para favorecer la convivencia y el bienestar de sus residentes. "Cada detalle fue proyectado para acompañar la vida universitaria desde adentro: la independencia, el estudio, el encuentro y la comunidad."

Inversión privada, impacto público

UCAMP es un proyecto desarrollado íntegramente con capitales privados, y representa un nuevo modelo de crecimiento para Salta. "Desde A Group creemos en el rol del sector privado como impulsor del desarrollo local. Proyectos como UCAMP generan empleo, dinamizan la economía y acompañan el proceso de modernización de la ciudad", afirma Chihadeh a este medio.

Una ciudad que crece desde la educación

"Cuando una ciudad educa, se transforma", resume el empresario. "UCAMP no solo responde a una necesidad de alojamiento, sino que propone una nueva forma de habitar la vida universitaria en Salta. Es un proyecto que mira al futuro, con visión, planificación y compromiso con la comunidad."

UCAMP ya es una realidad. La primera residencia universitaria de Salta, marca un hito en la evolución educativa y urbana de la provincia.

