Periferia, el desafío de la expansión urbana en Salta

Raúl Alejandro Chavarría Marteau

Ingeniero - Socio de Maro

Conocido a menudo como expansión o crecimiento periférico, este proceso requiere considerar un amplio abanico de aspectos para asegurar un crecimiento verdaderamente integrado, o al menos para evitar que ese crecimiento se dé de manera desordenada. Implica contemplar la gran complejidad de ambientes múltiples que, en la práctica, no se encuentran articulados entre sí debido a administraciones diferentes y a lecturas distintas sobre una misma realidad urbana. Podríamos afirmar que debería ser política de Estado generar un masterplan a partir de un diagnóstico integrado, una fotografía clara de la situación actual y de su problemática. Esto demanda estudios técnicos provenientes de numerosas disciplinas y un equipo de profesionales capaces de integrar esa información y jerarquizar las posibles soluciones. Es evidente que surgirán discusiones, pero las cuantificaciones y valoraciones de los impactos actuales permitirán alcanzar consensos más sólidos.

Hoy contamos con una ciudad linda y antigua, que avanza en un crecimiento vertical, ajustado a las normas exigidas en zonas de interés inmobiliario y al ritmo que la economía permite.

La disponibilidad de terrenos con actividad agropecuaria adyacentes a las circunvalaciones ha crecido notablemente, impulsando proyectos destinados a distintos segmentos económicos. La legislación vigente exige estudios completos para cada propuesta. Sin embargo, cada proyecto es un "árbol" con sus propios análisis y evaluaciones, cuando en realidad el sistema debería considerar todos esos "árboles" como parte de un mismo "bosque" dentro de un sector. Ese sector puede ser, por ejemplo, una cuenca: la del río Mojotoro o la del río Arenales.

Las conexiones y la coherencia entre comunicaciones, redes y servicios no pueden quedar libradas al azar ni únicamente al criterio comercial o empresarial. Para evitar riesgos ambientales derivados de factores integrales, es indispensable contar con un plan general abierto que considere variables como inundaciones, accesibilidad, transporte urbano, espacios verdes y otros componentes esenciales del entorno urbano.

El manejo de los efluentes de los desarrollos y su incidencia en la cuenca, así como los niveles freáticos —fuente de agua en muchos sectores de la periferia de Salta, especialmente hacia el oeste de la ciudad, como ocurre en San Luis—, deben ser estudiados con precisión.

El Estado debe instrumentar, mediante herramientas basadas en el conocimiento y en criterios técnico-económicos, el uso del suelo asignado a los proyectos, garantizando la sostenibilidad de los ambientes a lo largo del tiempo, la conexión social entre los desarrollos y su ordenamiento adecuado.