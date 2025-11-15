Desde la climatización industrial hasta la construcción de grandes desarrollos, el ingeniero Julián Segura, socio gerente de Acclimatare SRL e Ingenio Construcciones, forma parte de dos empresas salteñas que combinan experiencia técnica, equipamiento propio y una visión de expansión nacional.

Con proyectos de gran envergadura y un enfoque centrado en la eficiencia y el confort, ambas compañías se consolidan como referentes en sus rubros.

Acclimatare SRL nació en 1998 de la mano del ingeniero industrial Darío Spalletta, continuando una tradición familiar de más de 50 años dedicada a la refrigeración. "La empresa la creó mi socio Darío Spalletta, cuyo papá se dedicó más de 50 años a la refrigeración y de a poco fue mutando a lo que hoy realizamos: una empresa dedicada a la termomecánica, tanto industrial como domiciliaria, con un alcance nacional. Yo me sumé como socio hace ya cinco años", relató Julián Segura, socio gerente de la firma.

La empresa ofrece servicios de instalación termomecánica, a nivel nacional, para industrias, viviendas, comercios y desarrolladores. Su trabajo abarca sectores como la minería, ingenios, plantas industriales y desarrollos inmobiliarios, con una oferta integral que incluye venta de equipamiento, instalación y mantenimiento. Además, Acclimatare es distribuidora oficial de marcas líderes como LG, BGH, Hisense, Trox, Trane y Daiking.

Alcance nacional

La infraestructura y el alcance operativo son parte de su diferencial competitivo. "Somos una empresa de alcance nacional, con equipamiento propio. Actualmente contamos con más de 4000 m², con stock inmediato de equipos tanto industriales como roof top, UTAS, chiller y equipos domiciliarios como mini split, piso techos, cassettes y VRV. Contamos además con cuadrillas de mantenimiento industrial a gran escala, tales como el MAaM, Banco Macro, Austin Powder, etc."

Entre los proyectos más recientes, Acclimatare participó en obras de gran magnitud. "Recientemente, a gran escala, venimos de climatizar todo lo que es el edificio residencial y de oficinas PORTO en San Lorenzo Chico y las Oficinas Flexx. Estamos en plena ejecución de un hotel de envergadura que va a marcar un hito en Cachi, que es el Hotel de Bodega Puna. También estamos terminando la instalación para la estación de servicio Jagüel en Güemes, una estación de servicio de punta con una inversión gigantesca para el sector. Además, finalizamos la puesta en marcha de toda la instalación que llevó más de un año, con un sistema de primer nivel, en el aeropuerto de Río Hondo."

Durante muchos años de trayectoria, son cientos las obras que Acclimatare realizó.

La innovación y la eficiencia energética son el rumbo hacia el futuro. "La eficiencia energética es algo que está, cada equipo viene con muchas mejoras. Venimos de hacer un viaje a China, para el desarrollo de nuevos proveedores, donde actualmente van a empezar a llegar equipos 100% solares", destacó.

Acompañamiento integral

El acompañamiento integral es otro de los pilares de la empresa. "Damos el servicio llave en mano, desde el acompañamiento inicial y participación del proyecto. Contamos con ingenieros de más de 20 años dedicados al rubro, ayudamos en la selección de equipos, buscando la economía, la mejora energética y el confort. Al ser distribuidores de marcas líderes, damos distintas opciones y además la instalación. Contamos con un equipo de postventa para la mejora y el mantenimiento, garantizando la durabilidad y vida útil de los equipos."

Acclimatare brinda un asesoramiento profesional, pensando en el confort del cliente. "Hoy, a diferencia de hace años, hay una variabilidad de productos que se adaptan a cada necesidad, y en Salta tenemos un equipo capacitado para el acompañamiento en cada sector", finalizó Segura.

Las personas que deseen consultar pueden hacerlo a través de los teléfonos: 387 4677 113 o 387 427 0182, o por correo electrónico a [email protected]. La empresa se ubica en la avenida Ragone 795, Salta.

Crecimiento y obras a gran escala

Ingenio Construcciones se ha consolidado como un referente en obras civiles

Julián Segura también es socio gerente en la empresa Ingenio Construcciones, que nació hace una década con una visión de crecimiento sostenido y un fuerte anclaje en la obra civil. "Ingenio Construcciones nació hace ya 10 años. Empezamos con obras muy chicas y de a poco, con un crecimiento exponencial conjunto a la industria minera, siempre dedicándonos además a la obra privada en Salta, tanto a desarrolladores, distribuidores e industria. Hoy contamos con más de 200 colaboradores, dando servicios civiles a gran escala a desarrolladores inmobiliarios, industria alimenticia y minería."

Actualmente, Ingenio Construcciones se enfoca en desarrolladores inmobiliarios y obras de infraestructura. "Estamos dedicados a los desarrolladores inmobiliarios en construcciones civiles a gran escala, como SYNC y U CAMP, y también en obras de infraestructura en loteos, donde realizamos redes de agua, cloaca y conectividad vial. Además, contamos con desarrollos a industrias alimenticias y de distribución, dedicándonos a la fabricación y montaje de naves industriales."

La presencia territorial de la empresa abarca buena parte del norte argentino. "Estamos en Salta Capital, Tartagal, Cachi, Cafayate, Orán, San Antonio de los Cobres, la Puna Salteña, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán."

Sobre los clientes que confían en la firma, Segura destacó: "Hoy nuestros clientes son desarrolladores, empresas de industria alimenticia, distribuidoras, empresas mineras, empresas de transporte, agro. Ingenio hoy da un acompañamiento integral desde los proyectos, dirección y ejecución de obras a gran escala. Tenemos la capacidad propia y el personal para desarrollos llave en mano."

En cuanto al contexto, considera que "hoy el reto es poder lograr una estabilidad económica en el sector. Venimos de dos años donde la baja impactó por el cambio de gobierno, lo cual nos pone en el desafío de lograr la mayor eficiencia interna."

La empresa avanza actualmente con proyectos de gran envergadura. "Estamos ejecutando el proyecto SYNC, un complejo de 53 naves desarrollado por Agroup. En conjunto con la empresa Fortis, estamos construyendo U CAMP, el primer complejo universitario del país, también para Agroup. Además, desarrollamos más de 1200 lotes con red de infraestructura cloacal y sanitaria y movimiento de suelo para la conexión vial en Pinares, para el desarrollador Letoc. Con distintos clientes, tenemos la ejecución de más de 22.000 m² de naves industriales a entregar en los próximos 8 meses."

Desde su rol como socio gerente, Julián Segura impulsa el crecimiento de Acclimatare SRL e Ingenio Construcciones con una misma filosofía: innovación, eficiencia y compromiso con la calidad. Con equipos técnicos experimentados, presencia regional y una mirada puesta en la sustentabilidad, ambas empresas consolidan a Salta como un polo de desarrollo y referencia en ingeniería, climatización e infraestructura.