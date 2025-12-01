PUBLICIDAD

1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Defensor del pueblo
Chiqui Tapia
Liga Profesional de Fútbol
Inflación
Fuego
Pronóstico trimestral
Banco Macro
intendente emiliano durand
Salta

VIDEO. El intendente Emiliano Durand rechazó la creación de la Guardia Urbana en la ciudad

El jefe comunal expresó que el municipio no está en condiciones económicas para sostener un nuevo organismo.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 20:15
El intendente Emiliano Durand descartó la creación de la Guardia Urbana Municipal.
El intendente Emiliano Durand le bajó el pulgar a la creación de la Guardia Urbana en la ciudad de Salta, impulsada y aprobada la semana pasada en el Concejo Deliberante.

"Hoy nosotros no tenemos posibilidades económicas de crear un nuevo organismo y definimos nuestras prioridades en arreglar las calles, iluminar los barrios, iluminar todo lo que se pueda, desmalezar, intimar a los dueños de lotes baldíos a que desmalecen o hacerlo nosotros con una multa después, arreglar los canales y trabajar conjuntamente con la Policía de la Provincia para darle más seguridad a la gente", expresó el jefe comunal mediante un video publicado en las redes sociales del municipio.

 

Durand manifestó que crear un nuevo cuerpo de seguridad "no es una mala idea", pero descartó de plano hacerlo dentro del Estado municipal.

"Quizás futuros intendentes o intendentas la creen algún día. Hoy es imposible", añadió el intendente.

En la última Sesión Ordinaria del Consejo Deliberante fue aprobado el Proyecto de Ordenanza para la creación de la Guardia Urbana Municipal, presentado por los concejales Gonzalo Nieva (JxC) y Gustavo Farquharson (VPS). 

Este nuevo organismo iba a ser dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, "que tiene carácter civil, preventivo y disuasorio, sin funciones de represión del delito", se había informado desde el recinto. 

Los concejales Gonzalo Nieva y Gustavo Farquharson, autores del proyecto.

La norma establecía que su objetivo era promover la convivencia, prevención, seguridad urbana y el ordenamiento en espacios públicos, además detalla su ámbito de actuación, sus funciones, los mecanismos de capacitación, la articulación institucional y el funcionamiento del Centro de Monitoreo Urbano y la Red de Monitoreo Vecinal.

Este nuevo cuerpo debía llevar adelante sus actividades principalmente en plazas, parques, paseos, espacios públicos, zonas de alta concurrencia y eventos masivos organizados o autorizados por el municipio".

Cinco días después de la aprobación de esta ordenanza, el intendente Emiliano Durand se encargó de anular el proyecto y descartó la iniciativa, al menos para lo que resta de su gestión.
 

