Francisco Snopek debe volver el 21 de julio, pero no podría hacerlo hasta que termine la feria judicial

Francisco Snopek, fiscal general del Ministerio Público Fiscal Federal de Salta, fue notificado oficialmente de que debe reincorporarse a su cargo el próximo lunes 21 de julio, tras más de tres años de licencia médica psiquiátrica. Sin embargo, su regreso no sería posible ese día: según explicó a El Tribuno el fiscal general ante el Tribunal Oral, Carlos Martín Amad, “estamos en feria judicial", por lo que Snopek no forma parte de la nómina habilitada y tampoco tendría personal disponible, por lo que "no podría volver antes del 28 de julio”.

El funcionario se encuentra envuelto en múltiples causas judiciales y denuncias por violencia de género, abuso de poder y desobediencia judicial. Desde 2022, enfrenta además dos pedidos de juicio político, pero el trámite está paralizado porque el Senado de la Nación aún no designó a su representante ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano necesario para iniciar ese procedimiento.

Su fallido intento de regreso anticipado a comienzos de junio generó fuerte malestar en la Fiscalía. El 2 de junio, sin alta médica oficial ni autorización expresa de la Procuración, Snopek se presentó en la sede de calle Caseros. La situación causó alarma entre empleados y funcionarios que declararon en su contra. Al día siguiente, el fiscal coordinador Eduardo Villalba firmó una resolución ordenándole que se abstenga de asistir hasta que la Procuración defina si está en condiciones de retomar funciones.

A pesar de esa advertencia, el organismo central decidió recientemente que Snopek está en condiciones de reincorporarse a su cargo. La decisión volvió a generar inquietud entre el personal de su juzgado, ya que siguen en curso y no resueltas causas judiciales en su contra, dos de ellas con requerimientos de elevación a juicio. La más avanzada lo acusa por violencia física y psicológica contra su esposa, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad y daños.

En los otros dos expedientes, se lo imputa por violencia institucional contra una defensora pública federal y por nuevos hechos de desobediencia judicial hacia su pareja. Ambos se encuentran en espera de fecha para juicio desde noviembre de 2024.

Además, el 4 de abril y el 27 de mayo de este año, tanto el Tribunal de Impugnación como la Unidad Fiscal interviniente remitieron al Colegio de Abogados informes sobre la reiteración de planteos considerados desleales por parte de la defensa del fiscal.

El regreso de Snopek, en este contexto, es cuestionado por distintos sectores judiciales que consideran que su permanencia en el cargo —sin suspensión ni investigación disciplinaria activa— lesiona la credibilidad del Ministerio Público. La decisión de la Procuración de no apartarlo de manera preventiva sigue generando controversias, y el vacío institucional en el Jurado de Enjuiciamiento impide que prospere una eventual destitución.

A la incertidumbre judicial se suma ahora el calendario: la feria judicial de invierno impide que el fiscal se reincorpore formalmente este 21 de julio, como estipula la notificación oficial. Según indicó Carlos Amad, ni Snopek ni su equipo forman parte de la dotación activa durante la feria, por lo que su retorno sólo podría concretarse recién el lunes 28 de julio, si no hay nuevas objeciones.