La Libertad Avanza Salta expulsó a Pablo López tras el escándalo por extorsión sexual: “No vamos a encubrir a nadie”

La Libertad Avanza expulsó formalmente de sus filas al concejal salteño Pablo Emanuel López, quien ayer presentó su renuncia al Concejo Deliberante de la ciudad de Salta tras la difusión de audios que lo comprometen en un caso de extorsión sexual. La decisión fue comunicada por el presidente del partido en la provincia, Eduardo Virgili, a través de un video publicado en redes sociales, en el que repudió el accionar del edil y ratificó que la medida se tomó por unanimidad.

“En nuestro espacio los principios de libertad y ética no se negocian. No vamos a ignorar el accionar inmoral y antiético del concejal Pablo López. Su conducta no solo es inaceptable, sino que traiciona todo lo que representamos”, afirmó Virgili, quien además citó al presidente Javier Milei al sostener que “el que las hace, las paga”.

La expulsión fue definida por el consejo directivo del partido a nivel provincial, luego de que se conocieran los audios en los que López le exigía favores sexuales a una militante de su espacio a cambio de descuentos en su salario como asesora. En uno de los fragmentos más repudiados se lo escucha decir: “Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

La denuncia penal fue radicada en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y ya se encuentra en etapa de investigación. La denunciante, quien había resultado electa convencional constituyente por La Libertad Avanza, se presentó con una abogada particular, aportó como prueba los audios y los mensajes intercambiados con López, y recibió un botón antipánico. La presentación detalla hechos de violencia sexual, física, psicológica y económica que habrían ocurrido durante años.

El escándalo provocó un inmediato rechazo interno en el partido. Uno de los primeros en salir a marcar distancia fue el comunicador y dirigente libertario Manuel “Gordo Dan” Parisini, quien publicó en sus redes: “Pido disculpas públicas por el endorsement que le di a este hijo de puta”. En el mismo mensaje sostuvo que el espacio había reaccionado con rapidez y que ya se había decidido expulsarlo del partido.

El caso también generó revuelo en el Concejo Deliberante, donde López presentó su renuncia. Ahora se espera la resolución del cuerpo sobre la aceptación formal de la misma. En paralelo, el Ministerio de Educación inició actuaciones para revisar su situación laboral como docente.

En su mensaje, Virgili remarcó que esta decisión busca dejar un mensaje claro tanto hacia adentro del espacio como a la sociedad salteña: “No vamos a encubrir, justificar ni proteger a nadie que se aparte de los principios que nos sostienen. Quienes traicionen nuestros valores quedan afuera”.

Actualmente, la investigación judicial sigue su curso y se esperan nuevas medidas en los próximos días. La víctima permanece bajo protección.