El escándalo sexual explotó a nivel nacional y obligó a los libertarios a echar a López del partido

El escándalo sexual en el que se vio envuelto el concejal libertario Pablo López, acusado de pedir favores sexuales a cambio de plata, traspasó las fronteras de Salta y explotó a nivel nacional. Esta situación hizo tanta presión que a los dirigentes salteños de la Libertad Avanza no les quedó otra que anunciar la expulsión de López del partido para bajar las tensiones políticas.

Eduardo Virgili es el presidente de La Libertad Avanza en Salta y en un video en redes sociales señaló: "En nuestro espacio, los principios de libertad y ética no se negocian. No vamos a ignorar el accionar inmoral y antiético del concejal Pablo López. Su conducta no solo es inaceptable, sino que traiciona todo lo que representamos". Y además citó al presidente Javier Milei al sostener que "el que las hace, las paga".

En otro párrafo fue más contundente y habló de la expulsión de López: "Como presidente y en conjunto al Consejo Directivo, ante los aberrantes hechos que todos conocen, se tomó la decisión unánime de expulsar a López del partido. Quiero que esto sirva como una advertencia clara: en la Libertad Avanza no vamos a encubrir, a justificar ni proteger a nadie que se aparte de los principios que nos sostienen. Quienes traicionen nuestros valores queda afuera".

El antecedente

El jueves se conocieron audios en donde López le exigía favores sexuales a una militante de su espacio a cambio de descuentos en su salario como asesora. En uno de los fragmentos más repudiados se lo escucha decir: "Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos". El tema es mucho más grave. Es que luego se conoció la denuncia que la víctima de López radicó en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género. En la presentación detalla hechos de violencia sexual (hasta que la obligó a tener relaciones con terceros), física, psicológica y económica.

En tanto, ayer la noticia estuvo en todos los canales y medios digitales del país, lo que caló hondo en la dirigencia libertaria local y nacional. El ruido fue tal que uno de los primeros en salir a marcar distancia fue el tuitero y dirigente libertario Manuel "Gordo Dan" Parisini, quien publicó en sus redes: "Pido disculpas públicas por el endorsement que le di a este hijo de puta". El militante mileista había grabado un video en donde lo apoyaba a López cuando este era candidato a concejal.

Los libertarios locales siguen por estas horas haciendo un balance del daño político que este escándalo causó en sus filas. Es que también salieron a pronunciarse la diputada Emilia Orozco -quien lo había traído al partido a López-, Alfredo Olmedo y Carlos Zapata.

Sin cargos docentes

El Ministerio de Educación informó que inició un proceso administrativo tendiente a la cesantía de los cargos docentes que ocupa Pablo Emanuel López, quien se desempeñaba también como concejal en la ciudad de Salta. La medida responde a la conmoción social producto de una denuncia penal presentada en su contra por hechos de violencia sexual, física y económica, que han tomado estado público.

Frente a esta situación, la ministra de Educación Cristina Fiore dispuso de manera inmediata las medidas correspondientes para estos casos.