Olmedo: "La chica me llamó y le dije si ve un delito, vaya y denuncie"

En una entrevista con Radio Salta, Alfredo Olmedo, referente de La Libertad Avanza en Salta, habló sobre el escándalo que envuelve al concejal Pablo López, denunciado por su expareja por violencia física, sexual, psicológica y económica. Olmedo confirmó que le pidió la renuncia "apenas se conoció la denuncia".

"Fui claro y contundente. Le pedí la renuncia. Inmediatamente renunció", sostuvo Olmedo. Y agregó: "Se está pidiendo la desafiliación y seguramente será expulsado. No tengo dudas de que no va a asumir su banca en diciembre", dijo el libertario. Horas más tarde de la nota con Olmedo, y por la presión, el partido hizo pública la expulsión de López.

Pablo López había sido el concejal más votado de la capital en las elecciones de mayo pasado, con más de 86 mil votos, pero su situación dio un vuelco tras la difusión de audios en los que se lo acusa de pedir favores sexuales a cambio de cargos. La mujer que lo denunció es militante de La Libertad Avanza y trabajaba como asesora del edil.

Olmedo reveló que la mujer se comunicó con él antes de hacer pública la denuncia, y que su respuesta fue tajante: "Me llamó la semana pasada y me dijo que tenía problemas con el concejal. Le respondí clarito: 'Si usted vio que hay un delito, vaya y denuncie'. Nuestro partido no está para contener problemas personales".

Consultado sobre si el partido le brinda apoyo o contención a la denunciante, Olmedo fue aún más enfático: "Contención psicológica, no. Nuestro partido no va a proteger personas. Para eso está la justicia. Lo que sí se hace es proteger su identidad, no dar su nombre, pero nada más".

Si bien reconoció que la denunciante integra las filas de La Libertad Avanza, sostuvo que la relación con López fue "de pareja" y que se trató de una situación personal. "Era o es la pareja, o fue la pareja. Es una relación privada en la cual el partido no se puede meter", remarcó.

Durante la entrevista, Olmedo también aprovechó para diferenciarse de otros espacios políticos. "Fíjese cómo actuamos. En dos horas estaba renunciado. En menos de 24, la desafiliación. Ojalá otros partidos copien. Acá hay intendentes denunciados por acoso o presos, y nadie les pidió la renuncia", lanzó, en clara alusión al oficialismo.

Olmedo también confirmó que no recibió llamados de la dirigencia nacional de La Libertad Avanza por el caso. "Confían en cómo manejamos las cosas en Salta", afirmó. Además, explicó que López llegó al partido desde el PRO, por afinidad ideológica.

Cerró su intervención reiterando que la mujer denunciante "tiene que ser declarada víctima por la Justicia", y que el partido no intervendrá mientras eso no ocurra.