Upateco lanza el Club de Robótica en Vaqueros

La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (Upateco) presenta el Club de Robótica del HUB Tecnológico de Vaqueros, un espacio formativo y recreativo destinado a niños, adolescentes y jóvenes interesados en la tecnología, la programación y la robótica, sin necesidad de conocimientos previos. El Club incluye una variada propuesta de cursos que iniciarán el 18 de agosto, con inscripciones abiertas desde mañana y hasta el miércoles.

El Club propone un enfoque inclusivo y participativo y su objetivo es fomentar habilidades en programación, electrónica, construcción de prototipos, pensamiento computacional, trabajo colaborativo y creatividad, así como incentivar la participación en competencias y ferias tecnológicas.

Lanzamiento

El rector de la Upateco, Carlos Morello, informó que este proyecto representa un compromiso de UPATecO para democratizar el acceso a la formación tecnológica, impulsando el desarrollo de talento. La idea es crear un espacio inclusivo donde puedan desarrollar habilidades clave para su formación y futuro profesional.

En tanto, la subsecretaria de Economía del Conocimiento, Lorena Trovato, señaló que el Club de Robótica impulsado por UPATecO es un paso clave para fortalecer la formación en sectores estratégicos de nuestra provincia. Esta iniciativa fomenta la innovación, la formación técnica y el desarrollo tecnológico local, pilares fundamentales para consolidar una economía del conocimiento sólida y que beneficie a toda la comunidad.