La Rural Salteña recibe a los mejores caballos criollos del NOA en la Exposición 2025

Con la admisión técnica y veterinaria ya cumplida, la Exposición categoría A de caballos criollos comenzó este jueves en la Sociedad Rural Salteña, en el marco de la ExpoRural 2025. Se trata del evento más importante para la raza en el norte argentino y, por segundo año consecutivo, la Asociación de Criadores de Caballos Criollos eligió a Salta como sede de esta muestra itinerante de nivel nacional.

Las actividades se iniciaron a las 9 de la mañana con la Prueba Felipe Z. Ballester, y continuaron a la tarde con la Morfología de Categorías de Tipo y Aptitud, además de las clasificatorias del Corral de Aparte.

La programación seguirá el viernes 22, con las categorías morfológicas de machos y hembras en la pista central, y la participación de caballos en la prueba de Aparte Campero. Por la tarde se definirán los campeonatos de tipo y aptitud, cerrando la jornada nuevamente con el Corral de Aparte.

El sábado 23 la acción arrancará temprano, a las 8, con apartes camperos; por la tarde se disputarán los Campeonatos de Machos y Hembras, y el día concluirá con un remate de ejemplares de elite. Finalmente, el domingo 24 será el cierre de actividades con la última jornada del Aparte Campero y el desfile de los mejores ejemplares en el acto inaugural de la Exposición Rural de Salta 2025.

Entrada y acceso al predio

El ingreso a la Rural es libre y gratuito jueves y viernes, mientras que el sábado y domingo la entrada general tendrá un costo de $5.000, con acceso sin cargo para los menores de 12 años.

El caballo criollo es la raza más numerosa de la Argentina y en 2017 fue declarado Caballo Nacional y Patrimonio Cultural Argentino. Además, cuenta con la distinción de “Marca País”, lo que lo convierte en embajador del país en el mundo.

Con una fuerte carga cultural, histórica y productiva, la presencia de estos animales en la Rural Salteña no solo aporta tradición y espectáculo, sino también la posibilidad de mostrar el potencial genético y deportivo de la raza en una de las vitrinas más importantes del NOA.