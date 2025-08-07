Truck Noa presentó su nueva flota y brindó formación a sus clientes en Salta 

Truck Noa, concesionaria oficial de Volkswagen Argentina, llevó adelante una capacitación sobre sistemas básicos del camión y mantenimiento preventivo, destinada a clientes y personal de la empresa.

La actividad se realizó los días 6 y 7 de agosto y estuvo a cargo de José Pandolfini, gerente Gerente Zonal de Posventa de Volkswagen, quien se desempeña en el área de postventa en la zona de servicio.

Pandolfini explicó que el objetivo fue generar un contacto directo con los clientes del concesionario, para conversar sobre las principales características del producto, sus bondades y el nivel de seguridad que ofrece en la conducción. Además, destacó que durante la charla los asistentes pudieron conocer en profundidad el rodado de alto porte, identificar sus beneficios, saber en qué aspectos prestar atención y dónde confiar en la tecnología incorporada para optimizar la conducción.

“Este es un camión que ofrece seguridad, confort y economía en el mantenimiento, lo que permite al dueño tener control total sobre los costos y un consumo óptimo”, afirmó.

También resaltó que la nueva flota incorpora tecnología avanzada, especialmente en seguridad y confort, lo que permite al conductor dedicarse exclusivamente a manejar, mientras el sistema técnico queda en manos de la tecnología integrada.

Por su parte, Rodrigo Esteves, gerente comercial de Truck Noa, explicó que en esta oportunidad se trajo desde fábrica a un instructor especializado, para capacitar sobre el correcto mantenimiento y manejo eficiente de los camiones con motorización manual.

“Al ser tecnología Euro 5 y Euro 6, son unidades más eficientes para la distribución y logística de nuestros clientes”, indicó.

En cuanto a valores, Esteves detalló que la línea de camiones semipesados arranca en los 90.000 dólares. Señaló que los clientes provienen de diversos sectores como el agro, comercio, industria, alimentos y energía. “Contar con un camión así permite cumplir con los tiempos de entrega y disponer de una atención rápida en la distribución de mercadería”, concluyó.