Metalnor Hierros: productos, servicios y beneficios al cliente

Metalnor Hierros es una empresa joven, pero consolidada dentro de un grupo empresario de capitales salteños. Fundada en 2016, cuenta con más de nueve años de vida dedicados al rubro venta y distribución de materiales para la construcción. También comercializa herramientas y artículos de ferretería.

En su trayecto, Metalnor Hierros hace hincapié en brindar buena calidad de productos, buena atención, asesoramiento, y otros servicios.

Entre sus acciones permanentes, y buscando dar beneficios al consumidor que desea construir, refaccionar, ampliar su vivienda o espacio, se realiza la Gran Feria de Descuentos, con el 42% OFF sobre precio de lista en todos los artículos siempre que el pago sea de contado (efectivo, transferencia, débito, QR). Además, cuentan con promociones con tarjetas de crédito.

Beneficios importantes

"Entendemos que brindar este tipo de beneficio es importante para el cliente, tenemos 2 días al mes en que las personas están más cerca de sus sueños" expresa Sebastián Campos, subgerente comercial de la firma. Consultado sobre cómo lograron expandirse como empresa, Campos asegura que "la clave es que supimos adaptarnos a cada situación, trabajamos con un equipo que se mantiene, que tiene la camiseta puesta, y tiene experiencia, y esto ayuda en el contexto que se presente".

Como se mencionó antes, Metalnor Hierros trabaja bajo el concepto de no solo vender productos de calidad y a buen precio, sino también hace especial hincapié en brindar servicios. La atención rápida y eficiente, con un buen promedio en celeridad, hacen un distintivo; "la gente no pierde su tiempo o toda su mañana para concretar compras" sostienen, pudiendo retirar el material en el acto una vez realizada su compra. El envío y entrega del material se concreta dentro de las 72 horas luego de concretar la operación.

Un destacado de la atención de Metalnor Hierros es la posibilidad de comprar a través de la línea de WhatsApp 3874892124; "el cliente pide su presupuesto, confirma su compra, y le paga al chofer cuando éste descarga el material en el lugar indicado" indica el subgerente.

Contacto con la comunidad

Además de cumplir con su premisa de vender productos, el equipo de Metalnor Hierros entiende que colaborar con la comunidad en la que está inserta (zona sudeste de la ciudad) es muy importante.

Desde su inicio la empresa colabora en distintas acciones; es el caso de la escuela primaria y de nivel inicial María Elvira Reyes de Campos a quiénes años atrás se les pudo realizar el enrejado posterior de su predio, para brindar mayor seguridad a la comunidad educativa que sufría hechos de inseguridad de manera seguida. Otra acción junto a la escuela se dio este año, con la donación y colocación de barreras de contención y reductores de velocidad en ciclovía en el ingreso y salida tanto del jardín y la escuela que está sobre la ruta; los niños, padres y docentes, estaban expuestos a la alta transitabilidad que tiene ese sector de la ruta provincial 26.

En sus inicios Metalnor Hierros se planteó convertirse en un referente del sector y "en la empresa de mayor proyección del NOA", y es un objetivo que se está consiguiendo. La firma se encamina a su 10° aniversario consolidada en el rubro, en la buena dispensa de servicios, la consecución de alianzas, y su apego a la colaboración permanente y responsable ante la comunidad.