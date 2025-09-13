Reunión en Salta: Lisandro Catalán visitó a Gustavo Sáenz y escuchó reclamos por obras y convenios

El nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió este sábado 13 de septiembre con el gobernador Gustavo Sáenz en Finca Las Costas, en uno de sus primeros encuentros oficiales con mandatarios provinciales tras asumir el cargo. Catalán, dirigente tucumano de La Libertad Avanza, llegó a la provincia en el marco de la recomposición del diálogo con las distinas jurisdicciones, en el marco de la mesa de diálogo convocada por el presidente Javier Milei y tras el veto presidencial a la ley de financiamiento. Además, la reunión se da luego de las fuertes dclaraciones que hizo el mandatario provincial al afirmar que los gobernadores que lo apoyaron desde un inicio se sienten “palomas de iglesia”, no “leones”, por sentir que fueron traicionados.

En su cuenta de X (ex Twitter), Sáenz informó: “Recibí al flamante ministro del Interior, @catalanlisandro, a quien le planteé la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados en junio del año pasado, fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. Le solicité que, a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, se tenga en cuenta la realidad del país y de cada una de las provincias”.

El gobernador acompañó su mensaje con una cita de la canción “La Argentina que yo quiero”, de Los Chalchaleros: “Queremos convivir, pero independientes. Dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos a hablar de igual a igual”. Y remató su publicación con un lema que también da nombre del frente oficialista que presenta candidatos en octubre: “Primero los salteños”.

Las palabras de Sáenz generaron repercusión a nivel nacional, ya que se inscriben en una serie de críticas previas al gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de obras y compromisos asumidos con las provincias.

Con esta reunión, Catalán –que asumió el Ministerio del Interior tras su restitución como cartera autónoma– busca tender puentes con los gobernadores y encaminar la relación política y financiera entre Nación y las provincias.